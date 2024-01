En sus redes sociales, Sebastián Bautista se presentaba como un popular influencer aficionado a los automóviles de carrera, una faceta, junto a su pasión por los viajes, lo consolidaron con una de las personalidades de internet con miles de seguidores.

Con más de 60 mil seguidores en su cuenta oficial, la celeb de México era un personaje muy activo que solía realizar colaboraciones con otros influencers y su familia, lo cual aumentaba el cariño de sus seguidores.

Por esto, el anuncio de su muerte realizado por otra influencer ha sorprendido a sus seguidores, que compartieron sentidos mensajes de despedida en sus publicaciones.

¿QUIÉN ERA SEBASTIÁN BAUTISTA?

Sebastián Bautista fue un creador de contenido e influencer mexicano de 23 años con gran actividad en plataformas como Instagram o TikTok, donde sus cortos videos eran bien recibidos.

Entre el contenido que compartía se cuentan videos de humor, estilo de vida, viajes y más, así como unirse a tags virales, tendencias y más.

En TikTok, el mexicano cuenta con casi 110 mil seguidores, mientras que Instagram el número supera los 60 mil usuarios suscritos. En ambas, sus fanáticos se unieron para compartir sentidos mensajes de despedida.

LA MUERTE DE SEBASTIÁN BAUTISTA

Fue Diana Estrada, otra popular personalidad de redes sociales y amiga personal de Bautista, quien confirmó el lamentable deceso del influencer, a quien llamaba de manera cariñosa.

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba, me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me dé fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No tengo palabras”, compartió en su cuenta de Instagram.

Además de su sentido mensaje, la influencer compartió una serie de fotos en las que revelaba la buena relación que tenían, una amistad que se remonta a una temprana edad.

La muerte de Sebastian Bautista fue confirmada por su amiga Diana Estrada (Foto: dianaestradaofficial_9 / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ SEBASTIÁN BAUTISTA?

En su mensaje, Diana Estrada también deslizó que la muerte del joven influencer ocurrió debido a un accidente ocurrido en el automóvil en el que estaba viajando.

“Les pido de favor que dejen de circular las fotos de Sebastián, tengan por favor respeto. También dejen de levantar falsos y hacer chismes de lo sucedido, lo que pasó fue que tuvo un accidente en un RZR”, añadió.

Finalmente, la influencer solicitó que no le pregunten detalles sobre el tema y eviten propagar rumores o versiones sin confirmar del lamentable suceso. “No es para nada de lo que están diciendo y los chismes que está inventando”, sentenció.