La segunda temporada de “Secret Story: La casa de los secretos”, reality de convivencia español producido por Zeppelin TV, decidió apostar participantes anónimos después de una entrega con participantes famosos. Pero no ha tenido el éxito esperado y ha sufrido algunos cambios de horario.

Por lo tanto, Mediaset lanza una nueva apuesta para que el programa llegue a un mayor público y atrape a nuevos espectadores. Se trata de una semana de programación especial en varios de los canales de la cadena.

Habrá diferentes conexiones diarias, en directo, con diferentes programas del grupo, tanto de Cuatro como de Telecinco, y estarán presentadas por Lidia Torrent. Pero la gala principal de la segunda temporada de “Secret Story” será emitida este miércoles 26 de enero.

Secret Story aparecerá en varios canales de Mediaset (Foto: Mediaset)

¿POR QUÉ “SECRET STORY” CAMBIA SU EMISIÓN EN TELECINCO?

No habrá gala doble. La semana pasada, Mediaset hizo este mismo cambio, pero fue debido a la retransmisión de la Copa del Rey, partido que enfrentó al Athletic de Bilbao y al Barcelona. Sin embargo, este jueves 27 de enero no hay fútbol.

En lugar de la gala principal de la segunda entrega de “Secret Story”, la cadena emitirá “Cine 5 estrellas”, es decir, partir de las 11 de la noche, los espectadores podrán “El pasajero”, película protagonizada por Liam Neeson.

No obstante, previo a dicha película, Telecinco ha programado una nueva edición de “Secret Story: última hora”, conducido por el propio Carlos Sobera. ¿Qué pasará la próxima semana? El jueves 3 de febrero, Telecinco emitirá el partido Athletic de Bilbao vs. Real Madrid, pero aún no se ha informado si el reality seguirá emitiendo el miércoles o si empezará tras el fútbol.

Todos estos cambios se deben a que el programa no ha logrado aún cautivar a la audiencia. La gala principal del pasado miércoles 19 de enero no fue capaz de liderar con 12.5% de cuota y 1 millón 254 mil espectadores. El jueves su minigala reunió un 12.3% de share y 849,000 fieles en late night. Y este domingo con su debate, ha acrecentado aún más las dudas con 10.6% de cuota y 1 millón 72 mil seguidores, de acuerdo con un análisis de Vertele.