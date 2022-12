¿Qué pasará en “Secretos de familia”? Un nuevo capítulo de la telenovela turca protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz se estrenará el domingo 11 de diciembre por Antena 3. Este intrigante thriller ha enganchado a la audiencia con la historia del asesinato de Inçi (Ece Yüksel) y los secretos que van saliendo a la luz.

En el episodio anterior de “Secretos de familia” hemos visto que Ceilyn e Ilgaz, que se casaron por el caso de Inçi, decidió dejar atrás su mentira, aunque el acercamiento entre ambos se estaba convirtiendo en algo real.

Luego, la abogada y el fiscal pudieron conseguir la prueba irrefutable de que Engin fue el asesino de Inçi y no Yekta, como había dicho el acusado para librarse de la cárcel. Tras estos eventos, ¿qué ocurrirá en el capítulo 10 de “Secretos de familia”? Aquí te lo contamos.

La telenovela turca “Secretos de familia” está protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz (Foto: Ay Yapim)

5 COSAS QUE PASARÁN EN “SECRETOS DE FAMILIA” EL DOMINGO 11 DE DICIEMBRE

1. Engin jura venganza

Engin ingresa en prisión después de que se confirmó que él es el asesino de Inçi. Ya en la cárcel, se rapa el pelo y en la televisión ve una entrevista en la que sus padres reniegan de él. “Pagará por todo el mal que ha hecho”, dice Yekta.

Desde su celda, Engin jura vengarse de todos los que le han hecho daño: “Si yo me hundo en la mierda, arrastraré a todos conmigo”.

Engin jura vengarse de todos los que le han hecho daño en la telenovela "Secretos de familia" (Foto: Ay Yapim)

2. La confesión de Pars

Ilgaz le pregunta a Pars por qué fue tan permisivo con Yekta durante el proceso de instrucción por el asesinato de Inçi. Al fiscal no le queda más opción que confesarle que padece epilepsia e ictericia, enfermedades que podrían dejarlo sin trabajo.

“Yekta lo supo, me ayudó a ocultar el informe médico y me lo cobró a base de favores”, le explica Pars.

3. Ilgaz decepcionado con Ceylín

Ilgaz está muy decepcionado con Ceylín porque ahora es consciente de hasta donde está dispuesta a llegar por lo que ella cree que es justo y él no está de acuerdo con esto.

La situación empeora cuando el fiscal se entera de que la abogada estuvo abusando de su confianza y usó su amistad para hacerse de casos que más dinero podrían reportarle. “Vivo en mi despacho, mi familia no me habla y no puedo ni calentar el piso”, dijo la joven en su defensa.

Ilgaz decepcionado con Ceylín en la telenovela "Secretos de familia" (Foto: Ay Yapim)

4. Osman regresa a casa y es rechazado por Parla

Osman regresa a la casa familiar y es rechazado por Parla, que no entiende cómo su madre fue capaz de perdonar la traición de su padre. Lena de rabia, la adolescente grita que Osman es un hombre infiel: “Tú habrás logrado olvidar lo que te hizo, pero yo no puedo”.

5. Gül le pide perdón a Ceylín

Gül va a buscar a Ceylín y le pide perdón por haberla tratado tan mal: “Tenías razón. Ese Engin fue quien me arrebató a mi pequeña”. Luego hacen las paces con un abrazo.

Arda Anarat como Çinar Kaya en "Secretos de familia" (Foto: Ay Yapım)

¿CÓMO VER “SECRETOS DE FAMILIA”?

“Secretos de familia” se estrenó en España el 9 de octubre por el canal de televisión Antena 3 y se emite en el horario de las 22:00 horas durante los domingos. La telenovela turca también se puede ver de manera online y en directo por la plataforma de streaming Atresplayer Premium.

Aquí puedes ver un avance de la serie otomana “Yargı”: