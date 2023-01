¿Qué pasará en “Secretos de familia”? Antena 3 estrenará el domingo 22 de enero un nuevo capítulo de la telenovela turca protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, quienes interpretan a Ilgaz y Ceylin, respectivamente, en este intrigante thriller que es un éxito internacional.

En el episodio anterior de “Secretos de familia” hemos visto que Ceylín fue a la cárcel provisionalmente acusada de ser la responsable de la muerte de Engin. La joven le confiesa a Ilgaz que no recuerda lo que pasó aquella noche que fue encontrada en el bosque.

Por otro lado, Ilgaz renunció a su puesto de trabajo como fiscal para convertirse en el abogado defensor de Ceylín. El joven descubrió que había una tercera persona en el asesinato de Engin. Tras estos eventos, ¿qué ocurrirá en el capítulo 16 de “Secretos de familia”? Aquí te lo contamos.

La telenovela turca “Secretos de familia” está protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz (Foto: Ay Yapim)

5 COSAS QUE PASARÁN EN “SECRETOS DE FAMILIA” EL DOMINGO 22 DE ENERO

1. Ilgaz dispuesto a todo para demostrar la inocencia de Ceylin

Ilgaz renuncia a su puesto de trabajo como fiscal para convertirse en el abogado defensor de Ceylín. Pars intentará que recapacite, pero la decisión del joven es firme y nada le hará cambiar de opinión.

Dispuesto a demostrar la inocencia de Ceylín, Ilgaz con la ayuda de Eren investiga la escena del crimen de Engin. El joven encuentra una colilla de cigarro que no pertenece a la joven y tampoco a Engin. “Eso quiere decir que en el momento del asesinato había una tercera persona en el lugar de los hechos”, afirma el hombre a su amigo policía.

Ilgaz dispuesto a todo para demostrar la inocencia de Ceylin en "Secretos de Familia" (Foto: Ay Yapım)

2. Los días de Ceylín en prisión

Mientras espera que inicie su juicio, Ceylín ocupa su tiempo en la cárcel ayudando a las demás reclusas con problemas legales. Ahí conoce a Dilek, una presa que lleva meses pidiendo ver a su hijo, quien no llega al año de vida.

Mientras da asesoría legal a sus compañeras, Ceylín trata de recordar qué pasó la noche que apareció en el bosque al lado del cuerpo de Engin. Sin embargo, su mente sigue en blanco.

Los días de Ceylín en prisión en "Secretos de Familia" (Foto: Ay Yapım)

3. Laçin miente sobre dónde estuvo el día que murió su hijo

Yekta descubre que Laçin mintió sobre donde estuvo el día que murió Engin. El abogado le exige a su mujer que le cuente la verdad y ella trata de explicarle qué pasó aquella noche.

Laçin asegura que fue a la cabaña donde tenía que llegar Engin antes de irse al extranjero. “Pero al ver que no llegaba, me regresé a casa. Solo quería despedirme de él, no acompañarle en su huída”, afirma la mujer.

Laçin miente sobre dónde estuvo el día que murió su hijo en "Secretos de familia" (Foto: Ay Yapım)

4. Ceylín sale de prisión

Ilgaz se reúne con Neva y le muestra las pruebas que confirman la presencia de una tercera persona en la escena del crimen. El joven encuentra una colilla de cigarro que no pertenece a Ceylín, ni a Engin.

La magistrada, quien lleva el caso de la abogada, decide poner en libertad a Ceylín hasta que se celebre el juicio. La joven, más tranquila, regresa a su casa y pasa la noche con Ilgaz.

Ceylín sale de prisión en "Secretos de Familia" (Foto: Ay Yapım)

5. Özlem le cuenta a Tügce la verdad sobre su origen

Tras caer en las presiones de Eren, Özlem le confiesa a Tügce que el policía es su padre biológico. La adolescente hace las maletas y se presenta en la comisaría en busca de su verdadero progenitor.

¿CÓMO VER “SECRETOS DE FAMILIA”?

“Secretos de familia” se estrenó en España el 9 de octubre por el canal de televisión Antena 3 y se emite en el horario de las 22:00 horas durante los domingos. La telenovela turca también se puede ver de manera online y en directo por la plataforma de streaming Atresplayer Premium.

Aquí puedes ver un avance de la serie otomana “Yargı”: