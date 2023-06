Este domingo 18 de junio, Antena 3 estrenará un nuevo episodio de “Secretos de familia”, la telenovela turca protagonizada por Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu que se encuentra en su momento más tenso debido a un crimen y una verdad que se vuelve cada vez más peligrosa de descubrir.

En el episodio del 11 de junio, el misterio de la muerte de Neva sigue rondando a los personajes, pues Ceylin intentó dejar el arma con la que se asesinó a la juez, mientras que Mehmet es secuestrado luego de que Ilgaz y Eren caen en una trampa.

Por otro lado, Pars inicia su propia investigación para dar con el responsable de la muerte de su hermana, por lo que conversa con Metin, quien le revela que la juez tomó un taxi cuando la vio por última vez y descubre que el vehículo se estacionó en un parque donde estaba Yekta.

El asesinato de Neva impactó en jueces y fiscales (Foto: Ay Yapim)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN EL CAPÍTULO 37 DE “SECRETOS DE FAMILIA”?

1. Mehmet es liberado

Cuando parecía que todo se complicaba, Mehmet Can es liberado en otro hospital sano y salvo, por lo que Ilgaz conversa con un reportero que ha seguido el caso de cerca, quien le da nuevas pistas, según su propia investigación.

De acuerdo con el periodista, que fue trasladado a la comisaría, vio algo sospechoso cuando trasladaban a Mehmet en una ambulancia, por lo que decidió seguirlos, pero no pudo identificar al responsable.

“Por eso supe que estaba en esa clínica, pero no vi al secuestrador”, explicó.

Ilgaz descubrirá nuevas pistas tras conversar con reportero (Foto: Ay Yapım)

2. Pars interroga a Yekta

El fiscal jefe inició una investigación por su cuenta, la cual incluye revisar algunas cámaras y reconstruir la ruta de Neva, por lo que le pedirá ayuda a Ceylín para encontrar a Yekta.

“Posiblemente, fue la última persona en ver con vida a mi hermana”, le rogó Pars a la joven, haciendo referencia al descubrimiento que hizo con ayuda de Metin. Sin embargo, esto no rindió frutos, pues el abogado tampoco sabe qué ocurrió con la juez.

“Me contó que Cüneyt me había robado dinero y lo había escondido en su casa. Quedamos por la noche en ese mismo parque para que me lo devolviera, pero no llegó”, explicó.

Mehmet Yılmaz Ak como Pars Seçkin en la telenovela turca “Secretos de familia” (Foto: Ay Yapım)

3. La pelea de Ilgaz y Ceylín

Ilgaz explota contra Ceylín por romper el plan y ser tan impulsiva en la investigación, una actitud que ya había demostrado cuando recriminó a Pars por la desaparición de la joven, culpándolo de esta.

“El otro día en el hotel te pusiste en peligro. Podría haberte perdido”, le recriminó y aunque la joven no se quedó callada, ambos terminaron calmándose, demostrando la tensión por el caso en el que se encuentran.

4. El anuncio de Pars

En contra de las recomendaciones de sus compañeros y amigos, Pars, como fiscal jefe, da una rueda de prensa en la que anuncia el asesinato de la juez Neva y que hasta el momento no han podido hallar al responsable del crimen.

Por eso, el fiscal pide la colaboración ciudadana para dar con el llamado “Asesino del pozo”.

Pars destrozado por la muerte de su hermana en la telenovela turca “Secretos de familia” (Foto: Ay Yapım)

5. El descubrimiento de Ilgaz y Eren

Horas más tarde, Eren encuentra el coche de Neva en las afueras de la ciudad, aunque este ha sido quemado. Dentro del vehículo hallan varias prendas de ropa y carnets de identidad, los cuales corresponden a las víctimas que encontraron en el pozo.

Los datos coinciden con los miembros de una familia fallecida hace años, por lo que Ilgaz deduce que el misterioso asesino está intentando replicado a los difuntos: “Es una muerte por cada integrante que ya no está. Es escalofriante”.