Han pasado siete años del secuestro que sufrió la actriz mexicana Irán Castillo. Ahora, a sus 45 años, la intérprete de exitosas telenovelas contó detalles de este momento que marcó su vida para siempre. De hecho, la joven admitió que desarrolló el síndrome de Estocolmo.

Fue en el 2015 cuando Irán Castillo fue secuestrada durante tres días. Ella fue captada por un grupo de delincuentes luego de salir de una obra de teatro a la que asistió en la Ciudad de México.

Tras siete años de lo sucedido, Irán Castillo contó cómo sucedieron los hechos y reveló que Gloria Trevi ayudó a pagar gran pare del dinero del rescate. ¿Qué dijo exactamente la actriz y cantante? Aquí te lo contamos.

Irán Castillo reveló que desarrolló el síndrome de Estocolmo cuando fue secuestrada (Foto: Irán Castillo/ Instagram)

¿CÓMO FUE EL SECUESTRO DE IRÁN CASTILLO?

En una entrevista con la periodista Mara Castañeda para su canal de YouTube, Irán Castillo reveló que desarrolló el síndrome de Estocolmo cuando fue secuestrada durante tres días. Además, aseguró que este hecho le dejó secuelas psicológicas.

“Yo siento que tuve el síndrome de Estocolmo, un buen rato, a mí me tuvieron tres días, y fue muy intenso”, reveló la actriz en el programa de YouTube publicado el lunes 7 de noviembre.

Mara Castañeda también reveló que pensó, tras ser liberadas, en no denunciar a sus secuestradores porque se sintió agradecida de que no le hayan hecho nada malo.

Irán Castillo fue secuestrada durante tres días en 2015 (Foto: Irán Castillo/ Instagram)

“Nunca me pegaron, no me violaron, no me tocaron, nada, algunos de ellos hasta me decían ‘flaquita, ¿qué te traigo de desayunar?’, y así, buena onda. […] su jefe o el que hablaba por teléfono era el malo, él sí me violentaba mucho, de repente me ponían la pistola en la cabeza”, detalló la también cantante sobre el secuestro que sufrió hace siete años.

La intérprete de “S.O.S Me estoy enamorando” narró que cuando quedó en libertad le costó mucho trabajo hablar con las autoridades porque se sentía “agradecida” con los secuestradores. No fue hasta que recibió ayuda psicológica que pudo procesar lo que vivió.

“Como yo tenía esta cuestión de ‘no me tocaron’, entonces, ¿qué pasa? Yo regreso a mi casa, yo antes de llegar a mi casa, yo traía la idea de: ‘no voy a decir nada porque casi casi que me salvaron la vida ellos, no me hicieron nada, entonces les estoy agradecida y fueron súper lindos conmigo’”, afirmó.

¿QUIÉN PAGÓ EL RESCATE DE IRÁN CASTILLO?

La actriz Irán Castillo afirmó que Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, fueron quienes ayudaron a su familia económicamente para que pagaran su rescate. La también cantante detalló que ellos aportaron la mayor parte del dinero que cubrió los gastos.

“Gloria Trevi, muy linda, cooperó y dio un lanonón, o sea, forever, no sabes cómo le agradezco a ella y a su marido, de verdad les agradezco, les tengo un agradecimiento muy especial a ellos porque pues en la desesperación...”, le dijo Irán Castillo a Mara Castañeda, según Milenio.

Gloria Trevi y su esposo ayudaron economicamente a la familia de Irán Castillo (Foto: Gloria Trevi/ Instagram)