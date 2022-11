Hace unos días se confirmó el inicio de grabaciones en la Ciudad de México de “Ellas soy yo”, la bioserie basada en la vida de Gloria Trevi, la polémica cantante que hace 18 años se vio involucrada en un caso de corrupción de menores junto a su mánager Sergio Andrade, por el que fue a prisión.

La producción es desarrollada por Carla Estrada y contará la “versión oficial” del controversial caso, además de recoger varios importantes momentos en la carrera de la celeb de México, como sus inicios y relaciones con otros artistas, los cuales fueron aprobados por la propia cantante regiomontana.

Por el momento, existen varios detalles del proyecto que aún no se conocen, como la fecha de estreno, el horario o el medio por el cual se emitirá la serie. Sin embargo, ya se ha confirmado al elenco completo de la producción.

Gloria Trevi es una polémica actriz y cantante mexicana (Foto: Gloria Trevi / Instagram)

LOS ACTORES DE “ELLAS SOY YO”

Regina Villaverde es Gloria Trevi

La actriz será la encargada de interpretar a Gloria Trevi durante su adolescencia, entre los 14 y 21 años, cuando la cantante dio sus primeros pasos en la música.

“Es mi primera experiencia como actriz, así que es un gran reto para mí, pero también una gran oportunidad de poder aprender muchísimo. Hoy empezamos las grabaciones y me siento muy emocionada. Había muchas personas en el casting, estaba nerviosa, pero le eché todas las ganas y aquí estoy. Fueron varios meses de trabajo, de conocer su vida, de lo que ha vivido. No fue fácil, pero esto me dejó mucha enseñanza y felicidad, porque sé que es un gran proyecto y estoy muy agradecida con toda la producción”, indicó Regina.

Ella es Regina Villaverde quien interpretará a @GloriaTrevi en su adolescencia para la BioSerie ❤️ pic.twitter.com/mpYNdwf3Di — Trevilanders Oficial (@TrevilandersGT_) November 7, 2022

Scarlet Gruber como Gloria Trevi adulta

En sus redes sociales, la actriz venezolana anunció que se unirá a la producción interpretando a Gloria Trevi en su etapa adulta.

“¡Ya lo puedo gritar! Mis amores, valió la pena la espera, muchos me han preguntado cuándo llegaría el protagónico y siempre les contesté que estaba en manos de Dios. Definitivamente, el tiempo de Dios es perfecto y todo llega a su debido momento”, indicó.

Jorge Poza es César Augusto (Sergio Andrade)

Si bien no se ha explicado los motivos por los cuales la producción ha evitado utilizar el nombre de Sergio Andrade, lo cierto es que el manager será identificado como César Augusto e interpretado por Jorge Poza, recordado por su paso en “Alma de hierro” y “Oscuro deseo”.

“El personaje, más que construirlo, era simplemente darle forma, porque ya tiene una psicología. Es simplemente darle forma y rasgos, darle cara y simplemente interpretar. Lo de él viene de adentro, es algo muy complejo... es un psicópata y narcisista”, aseguró Poza.

Ingrid Martz será doña Gloria Ruiz

La actriz mexicana de 43 años, recordada por su participación en “Mujeres engañadas” y “Tormenta en el paraíso”, interpretará a la madre de Gloria Trevi durante los años 80.

Lessy Hernández

La joven actriz graduada del CEA de Televisa dará vida a una de las primeras amigas de Gloria Trevi en Monterrey.

Lessy Hernández tendrá una de sus primeras experiencias en "Ellas soy yo" (Foto: Lessy / Instagram)

Majo Edgar, Pamela Vargas, Paulina Maya e Ivanna Benítez

Las actrices serán las encargadas de interpretar a las compañeras de César Augusto (Sergio Mayer) en preparatoria.

Ignacio López Tarso como el abuelo de Trevi

Hace unas semanas, el actor denunció que Televisa y otros medios lo han olvidado, por lo que la productora Carla Díaz lo confirmó como parte del elenco, dando vida al abuelo de Gloria Trevi.

“Ellos no me llaman. La televisión y el cine me ha olvidado por completo. Lo que estoy haciendo lo hago virtual a través del internet. Me conocen todos muy bien, me pueden llamar, (pero) ninguno de ellos se ha interesado”, comentó.

El veterano actor dará vida al abuelo de Gloria Trevi (Foto: Ignacio López Tarso / Facebook)

“ELLA SOY YO” APOYARÁ A FUNDACIONES CONTRA EL ABUSO DE MENORES

El escándalo en el que estuvo involucrada Gloria Trevi marcó un precedente en el país, pues era la primera vez que un artista estaba relacionada con la trata de personas y delitos contra menores.

Precisamente, la productora Carla Estrada destacó sus intenciones de apoyar en la concientización contra estos males y que sean denunciados, además de revelar que iniciarán una campaña apoyada por el Consejo Ciudadano, el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Televisa.