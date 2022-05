Gloria Trevi es una de las cantantes más influyentes aunque también polémicas en México y quien continúa su carrera artística a pesar de las penas por su cuestionable vínculo con su exmánager Sergio Andrade.

Actualmente, la cantante mexicana se encuentra realizando una gira por todo el país, cerrando presentaciones en distintos estados, siendo el último Veracruz, donde tenía programada un concierto el sábado 14 de mayo.

Sin embargo, en el recinto estuvo cerca de ocurrir una tragedia cuando una parte del escenario montado para el concierto en el estadio de béisbol de la Universidad Veracruzana se vino abajo.

Gloria Trevi realizó concierto "contra viento y marea" (Foto: Getty Images)

ACCIDENTE EN EL CONCIERTO DE GLORIA TREVI

La caída del escenario ocurrió horas antes del espectáculo, por lo que, afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas que lamentar.

Tras enterarse de lo ocurrido, la intérprete de “Pruébamelo” anunció con una transmisión en vivo que el concierto se iba a efectuar “contra viento y marea”, aunque con un retraso de unas horas.

“Pasó algo que no nos esperábamos, literalmente se cayó la estructura del escenario para poder presentarnos aquí en Xalapa y eso es algo que no nos esperábamos, pero nadie está exento de un accidente”, indicó la artista de 54 años.

“Gracias a Dios no hubo lesionados, que eso es lo más importante, nadie del staff, nadie arriba del escenario, el público apenas nos vamos a encontrar en la noche”, reveló.

La cantante se mostró firme en realizar el concierto y adelantó que, gracias a su equipo, habían montado un nuevo escenario en otro recinto.

“Les he dicho que debemos salir adelante, que no nos rindamos y en este caso no nos vamos a rendir y nos vamos a presentar hoy en la noche aquí en Xalapa en medio de la tempestad contra viento y marea”, adelantó.