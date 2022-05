Tanto “Los Tigres del Norte” como Gloria Trevi se estaban desempeñando como entrenadores del programa de concursos “La Voz: México”. A pesar de que la banda era muy popular y exitosa, ciertos calificativos fueron lanzados hacia ellos y los miembros de la banda no los pasaron por alto.

MÁS INFORMACIÓN: Las canciones más polémicas de Los Tigres del Norte

La cantante de “Todos me miran” es una conocida compositora, actriz y empresaria mexicana. Inició su carrera en el grupo musical “Boquitas pintadas” junto a Sergio Andrade. Ahora con 54 años, ha ganado un total de 84 galardones entre “Premios Lo Nuestro”, “Premios Telehit”, “Latin Music Awards”, entre muchos más.

Hace algunos años, cuando ambos eran parte de “La Voz”, llegó a competición una joven que cautivó a los entrenadores. Valentina Batta en ese momento tenía 16 años e interpretó “Highway to hell” de AC/DC. Luego de su maravillosa presentación, cada entrenador empezó a argumentar por qué eran la mejor opción para ella.

Gloria Trevi tuvo su turno de hablar, pero cuando les tocó a los “Jefes de Jefes”, los interrumpió y les dijo un comentario despectivo. De forma inteligente, Jorge y Hernán Hernández respondieron a sus palabras.

LA DISCUSIÓN ENTRE AMBOS

En el momento en el que los vocalistas de “Los Tigres del Norte” estaban tratando de convencer a la concursante de formar parte de su equipo, Gloria Trevi se entrometió y dijo que no visualizaba a la joven cantando música “chunta-chunta”.

Este es un término ofensivo para referirse a la música regional, algo tan representativo para muchos mexicanos. Ante esto, los miembros de la banda sinaloense se quedaron anonadados, pero luego Hernán Hernández, le respondió.

“Nada de ‘chunta-chunta’, la música regional mexicana, la nuestra, no se considera ‘chunta-chunta. Hemos trabajado muchísimos años, tenemos 14 Grammys, perdóname Gloria, no somos ‘chunta-chunta’”, dijo de forma contundente.

Además, le recordó que referirse a la música regional como “chunta- chunta” fue un golpe muy bajo.

“Es nuestro trabajo, es nuestra historia, es nuestra legacía y no es ‘chunta-chunta’, somos Los Tigres del Norte”, finalizó.

LA RESPUESTA DEL GLORIA

Al principio, la cantante de “Pelo Suelto” trató de aminorar el peso de sus palabras diciendo que se lo estaban tomando muy personal y no los estaba criticando.

Sin embargo, luego de las palabras de Hernán, se disculpó, les dio la razón y les dio un abrazo. Aseguró que solo se trató de una táctica para que la joven la elija.

“Jorge, Hernán, no me lo tomen a mal, no es una crítica, de verdad. Si yo aprendí cantando rancheras. No más quería quedarme con la muchacha, para mi equipo. Ustedes son mis reyes”.