La ruptura de Belinda y Christian Nodal ha sido una de las noticias más impactantes de lo que va en 2022. La pareja de artistas mexicanos ya tenía encaminado su sendero hacia el altar -el intérprete de música regional mexicana le había pedido la mano a la también cantante- pero su intempestiva separación dejó a todo el mundo del espectáculo intrigado, más aún porque ninguno de los dos se atrevía a dar los motivos o expresar cómo se sentían tras este triste desenlace.

Un par de meses más tarde, y a miles de kilómetros de donde vivió su noviazgo con el intérprete de “Ya no somos ni seremos”, Belinda habló largo y tendido con la prensa de espectáculos en España. La ocasión fue su presencia en los Premios Platino, que se celebraron en Madrid a inicios de mayo.

La cantante de “Ángel” deslumbró en su paso por la alfombra roja del evento, en donde tuvo un rol protagónico: fue presentadora de uno de los premios de la gala junto a Álvaro Morte, el actor que dio vida al Profesor en la exitosísima serie española de Netflix. “Yo estaba no, no, no es posible y dije qué bendición, agradecida con las sorpresas que me da Dios”, expresó la artista de 32 años luego de la ceremonia a todos los medios de espectáculos presentes.

La actriz y cantante en la alfombra roja de los Premios Platino, en Madrid (Foto: Belinda / Instagram)

¿CÓMO SE SIENTE BELINDA TRAS ROMPER CON CHRISTIAN NODAL?

La actriz de “Patito feo” fue consultada, entre otras cosas, por su situación emocional luego de haber terminado una relación que tenía visos a futuro. Así, Belinda, sin incomodidades, respondió al tema ‘Christian Nodal’ y envió un mensaje a todas aquellas personas que han venido especulando sobre el asunto.

“(La aceptación de una ruptura) Son procesos de la vida, yo ya estoy muy tranquila, muy feliz. Así pasan las cosas. La vida es hermosa, te llena de sorpresas y esta es una de ellas”, indicó en una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando, aunque no quiso ahondar en los motivos que los llevaron a terminar su relación. “Estoy ahora mejor que nunca”, acotó durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino.

En otra entrevista, esta vez con el programa televisivo De Primera Mano, Belinda aseveró que una de las cosas que hizo para encontrar tranquilidad mientras asimilaba el término de su noviazgo fue alejarse de las redes sociales.

“Me sentí muy bien porque eso es sano, no solamente por mí sino creo que por todos y todas… Lo recomiendo, que de repente, no es que te vayas para siempre, pero estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote… al final te da mucha paz, mucha tranquilidad…”, explicó.

Asimismo, criticó a todos aquellos que la han juzgado y sentenciado en redes sociales sin conocer la verdad de las cosas -una de las especulaciones que se dijo fue que Christian Nodal terminó con ella porque usó un dinero que le prestó para pagar una deuda compartida que tenía con su exnovio-.

“Juzgan sin conocer, cómo atacan, es algo muy lamentable, es doloroso, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras y levantar la voz, no quedarse calladas. Aunque a veces, cuando uno no tiene nada bueno qué decir, a veces es mejor quedarse callado. Las palabras son importantes, hay que saber utilizarlas para no herir a las personas…”, expresó.

La pareja ya se había comprometido y se esperaba en breve su matrimonio (Foto: Belinda / Instagram)

¿BELINDA VOLVERÁ A MÉXICO TRAS ROMPER CON CHRISTIAN NODAL?

La intérprete de “Muriendo lento” fue interrogada también sobre cuándo es que piensa retornar a México, país que ha sido su sede de residencia desde que era una infante. Belinda, que ahora se encuentra viviendo con su familia en España, confesó que extraña todos los días al país azteca.

“¡Yo amo México! En cuanto pueda me doy una escapada con mi familia que está ahí, a comerme mis tacos y a disfrutar de México, que es hermoso. Por circunstancias de la vida, ahora estoy trabajando aquí, feliz con estos proyectos y entregada al máximo con mi trabajo”, señaló la actriz de la serie “Bienvenidos a Edén”, que acaba de estrenarse en Netflix.