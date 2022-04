Christian Nodal dio por concluida su relación con Belinda y a la luz de sus acciones no hay marcha atrás. Más bien, el intérprete -natural de Caborca- parece continuar con su vida personal y profesional. A la vez que sigue con su gira “Forajido Tour”, el exponente de la música regional mexicana se ha dejado ver con más de una bella señorita, situación que ha dado pie a que sus fanáticos piensen que ya está listo para una nueva relación.

Como demostración de que Belinda quedó en el pasado, el cantante de “Ya no somos ni seremos” se ha borrado los tatuajes que tenía en honor a la actriz hispano mexicana. La palabra “Beli”, que tenía al lado de la oreja, la ha convertido en las cuatro figuras de la baraja de naipes. Así, lo reveló el tatuador que le hizo la transformación del tattoo.

Además, Nodal transformó el tatuaje que tenía con la mirada de Belinda en el pecho en una enorme calavera con penacho. De esta manera, busca cerrar el ciclo de su noviazgo con la intérprete de “Sapito”, quien también ha hecho lo propio con los tatuajes en homenaje a su exnovio.

Christian Nodal decidió transformar la palabra "Beli" en las cuatro figuras de la baraja de naipes (Foto: Rafael Valdez Tattoo / Instagram)

¿CHRISTIAN NODAL YA ENCONTRÓ NUEVO AMOR?

Hace una semanas, Christian Nodal fue captado en un restaurante de Los Ángeles con una rubia de origen colombiano llamada Mariana Ríos, por lo que se empezó a especular con que la modelo y creadora de contenido erótica sería la elegida por el sonorense para continuar su vida amorosa. Sin embargo, las últimas imágenes en las que ha sido registrado Nodal desestimarían esa hipótesis.

En Tabasco, el pasado 11 de abril, fue ampayado con otra bella mujer pero esta vez de cabellera negra y que responde al nombre de Aurora Cárdenas. Una influencer en Instagram, con casi 100 mil seguidores, donde luce su belleza y su gusto por la moda. No obstante, esa no sería la única actividad de la potencial nueva conquista de Christian Nodal.

¿A QUÉ SE DEDICA AURORA CÁRDENAS?, LA CHICA CON LA QUE FUE VISTO CHRISTIAN NODAL

De acuerdo a sus publicaciones, Aurora Cárdenas es una mexicana que se dedica al mundo de los bienes raíces y a la rama inmobiliaria. Cuenta con certificaciones Master en ventas globales y diplomados especializados en bienes raíces y estrategias de venta, además del reconocimiento de algunas empresas gracias a haber sido una de las mejores vendedoras en años consecutivos.

Cárdenas es también CEO de la empresa “I did it for you” y tiene más de 10 años de experiencia en el rubro inmobiliario, es por ello que se especula que el cantante de “Los besos que te di” la conoció cuando quiso adquirir algún inmueble y desde allí habría empezado el acercamiento entre ambos.

Por ahora ninguno de los dos ha dado indicios en sus redes sociales que ayuden a confirmar o desvirtuar cualquier posibilidad de noviazgo. Habrá que darle tiempo al tiempo.