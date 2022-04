De ser la pareja de moda en México, a ser los solteros que no quieren permanecer en tierra azteca. Christian Nodal y Belinda rompieron su noviazgo y planes de matrimonio hace ya un par de meses, pero las secuelas siguen estando frescas. O al menos eso parece por las acciones de cada uno. Más allá de especulaciones sobre si uno u otro ya rehízo su vida amorosa o no, lo concreto es que ninguno quiere permanecer en suelo mexicano y ya partieron al exterior.

Christian Nodal fue el primero en anunciar la ruptura de su relación de año y medio en febrero pasado, y a los días la propia Belinda confirmó la noticia que impactó a todos sus fanáticos, y en general al mundo del espectáculo mexicano. Poco importó anillo de compromiso en mano, mascota compartida y tatuajes dedicados uno al otro.

Luego del descargo de ambos, en el que ninguno reveló los motivos reales de la separación, el cantante de música regional mexicana decidió tomar un avión y cruzar la frontera mexicana hacia el norte. Por su parte, la intérprete y actriz española nacionalizada azteca optó por volver a sus orígenes: Europa.

Una foto de cuando todo era amor (Foto: People en Español / Instagram)

¿POR QUÉ SE FUERON DE MÉXICO, CHRISTIAN NODAL Y BELINDA?

Cada uno esgrimió sus razones, que valederas o no, ciertas o no, son las que han expuesto al público y sobre todo a sus fans, que andaban deseosos de saber si sus partidas de México eran temporales o definitivas. Christian Nodal se fue a Estados Unidos y Belinda a España.

“Es muy complicado vivir en México.... no puedes tener nada a gusto”, dijo hace algunos días el intérprete de “Botella tras botella” a través de un video en directo en Instagram y después de ser preguntado sobre su futuro en el país latinoamericano.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, continuó el artista. Y esto lo ejemplificó contando que una vez compró un automóvil de lujo, un Ferrari —único modelo de dicho vehículo en México—, que todo el mundo reconocía, por lo que la gente sabía dónde estaba y por dónde pasaba. “No me gustaba que no había privacidad, cosa que sí hay en Estados Unidos”, puntualizó.

En tanto, en marzo, Belinda, en una entrevista a una radio española indicó que “me voy a instalar aquí (en Madrid, España) a vivir. Estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida”, explicó la intérprete de “Amor a primera vista”, quien a la vez promocionaba la serie de Netflix, “Bienvenidos al Edén”, donde ella da vida a África, uno de los personajes principales, con lo que regresa a la actuación después de 12 años.

NUEVOS MOTIVOS DE LA RUPTURA ENTRE CHRISTIAN NODAL Y BELINDA

Si bien ambos no han querido dar detalles de los motivos por los que decidieron terminar su relación cuando se esperaba que se casarán, nuevas informaciones de los motivos de la ruptura salieron hace unas semanas.

De acuerdo a Publimetro México, una de las causantes fue un préstamo que le hizo Nodal a Belinda para que pagase una deuda tributaria, pero ella terminó pagando otra deuda que tenía con su exnovio, Lupillo Rivera: una casa.

No obstante, eso no sería el único motivo, pues gente que trabajó cerca a la pareja desveló que “Nodal le habría sido infiel a Belinda varias veces. Supuestamente estaba muy enamorado de ella, pero varias veces le puso el cuerno con escorts. Aunque parecía que todo el tiempo estaban juntos, no era así y cuando no estaba con ella, aprovechaba para divertirse. Había veces que se le desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Belinda”.