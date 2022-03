Christian Nodal se encuentra realizando su gira Forajido Tour y uno de los países que visitó fue Colombia, donde vivió una nueva polémica. El pasado sábado, el exnovio de Belinda dejó esperando a más de diez mil personas que asistieron al estadio Atanasio Girardot de Medellin.

La presentación, programada para la noche del sábado 26 de marzo, contó con la presencia de artistas locales y extranjeros que pusieron la cuota de sabor en la ciudad colombiana como Banda MS, Jerry Rivera, Jessi Uribe, John de la Torre, DJ Agudelo 888, Luis Alfonso y DJ Morro.

Luego de los artistas, le tocaba el turno a Christian Nodal. Sin embargo, este no se hizo presente, causando la molestia y abucheos de los asistentes al concierto.

Concierto de Nodal SIN NODAL. A esta hora el público muestra su descontento. pic.twitter.com/8y8vdNbAku — Daniela Quintero C. (@Daniq1509) March 27, 2022

CHRISTIAN NODAL CANCELÓ SU CONCIERTO EN COLOMBIA

A través de sus redes sociales, el mexicano utilizó su cuenta oficial de Instagram para pedir disculpas a su fanaticada en Colombia por no presentarse en el concierto.

“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a Medallo de todas las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”, mencionó el cantante.

Christian Nodal realiza su gira Forajido Tour 2022 (Foto: Cuartoscuro)

Además, agregó que estaba muy emocionado de cantarle, pero “las cosas no salieron como se planearon”.

El público, que no había visto este video, se mostró furioso en el estadio y comenzó a atacar a los organizadores, quienes no tuvieron otra opción que prometer que pronto se llevará a cabo un concierto gratuito con el intérprete de “No te contaron mal”.

Esta iba a ser la primera vez que la expareja de Belinda se presentará en Medellín. Antes ya había estado en Cali y Cartagena con la misma gira.

