“Selena: La serie” se estrenó a principios de este mes y a tan solo pocos días de su estreno ya estaba en el top 10 de Netflix. A estas alturas, muchos fanáticos ya han atravesado la segunda mitad de la historia de la difunta cantante, que revivió una gran cantidad de emociones de fanáticos y novatos desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, los fanáticos aún disfrutaron de las novedades más recientes que se revelaron. A medida que la carrera de la cantante Selena y su prematura muerte continuaron desarrollándose en la segunda temporada, un momento tierno dentro de la serie se destacó para los fanáticos.

Claramente fueron los orígenes de “No Me Queda Más”, sin dudarlo hubo una conmoción extasiada cuando una joven Beyoncé conoció a la cantante, tiernos momentos familiares y, por supuesto, tristeza al escuchar “Dreaming of You”. Sin embargo, lo que siempre queda es la melancolía que con cada recuento es la vaga posibilidad de un final alternativo.

Los buenos recuerdos de un ícono cultural que se sentía como un miembro de la familia no han cesado, ya que los fanáticos dedicados mantienen activamente su memoria viva. Ya sea en Twitter o TikTok, la base de fans del Queen of Tejano Music tiene muchos pensamientos sobre la serie.

LOS AMORES QUE SURGIERON DENTRO DE LA BANDA “SELENA Y LOS DINOS”

Al parecer Suzette en su momento nunca supo lo que sentía Ricky por ella. (Foto: People en español)

En una escena del episodio seis, Selena está en el estudio grabando el bolero mientras el compositor Ricky Vela y su hermana Suzette la miran. El rostro de Vela es notablemente sombrío, aunque trata de permanecer estoico mientras Selena continúa cantando. Con ternura, Suzette recién casada coloca su mano sobre su hombro y lo felicita por la canción.

“Quién sabía que lo tenías dentro”, le dice. Con el corazón roto, una lágrima cae por la mejilla de Vela mientras lucha por sonreír. Inmediatamente, Selena se da cuenta de que Suzette, inconsciente, abandona el estudio. Cantando con convicción, Selena mira reconfortante a Vela, quien enjuga sus lágrimas mientras la letra ofrece tranquilidad.

Ricky Vela se unió a Selena y Los Dinos en 1985 como compositor y tecladista, habiendo permanecido con la banda hasta la muerte de Selena. En este tiempo se le atribuye haber escrito o coescrito algunos de los éxitos clásicos de Selena como “La Llamada”, “Fotos y Recuerdos” y “El Chico del Apartamento 512”.

Ricky nunca se atrevió a confesarle a Suzette lo que sentía. (Foto: Netflix)

También ha sido confirmado por Abraham Quintanilla III, padre de Selena y Suzette, que Vela tenía sentimientos por Suzette. En una entrevista de Billboard en 1994, Quintanilla habló de Vela como una “persona tímida, introvertida”. Consciente de los sentimientos de Vela por su hija, Quintanilla intentó que él admitiera sus sentimientos ante ella, pero no lo hizo.

“Sé que a Ricky le agradaba porque me lo decía”, le dijo Quintanilla a Billboard. “Y yo bromeaba con Ricky y le decía: ‘Oye, Ricky, ¿te gusta? ¡Habla con ella! ‘Y él no lo haría “. En 1993, Suzette se casó con Bill Arriaga, con quien recientemente celebró su 25 aniversario de bodas. La canción “No me queda más”, escrita en 1994, apareció en “Amor Prohibido”, el cuarto álbum de estudio de Selena.