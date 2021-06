Rebecca Lee Meza, con tan solo 10 años, se volvió famosa al interpretar a Selena Quintanilla en la película de 1997 que tenía como protagonista a Jennifer López. La niña había nacido en Texas, al igual que la cantante, quien era su ídola, su modelo a seguir. Por eso, al ser elegida entre más de 20 mil postulantes, el darle vida a la artista fue un anhelo hecho realidad. Pero no todo fue color de rosa.

“Era alguien a quien podía admirar, alguien que se parecía a mí. En ese entonces no había muchos modelos a seguir para las niñas pequeñas como yo”, dijo en 2007.

En la filmación, Lee Meza conoció a Jennifer López y, luego, visitó muchos países al promocionar la película sobre la “Reina del Tex-Mex”. La popularidad de la pequeña se hizo muy notorio, sobre todo por el éxito de la cinta, que recaudó 60 millones de dólares y fue bien recibida por la crítica y los seguidores.

Sin embargo, el mundo del entretenimiento también tiene sus aspectos negativos: uno de ellos fue la envidia y el odio de las personas.

Jennifer López como Selena en la película de 1997 (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ SUFRIÓ REBECCA LEE MEZA POR INTERPRETAR A SELENA?

Rebecca Lee Meza contó que mucha gente la llegó a detestar, entre niños y adultos. Cuando regresó del sueño cinematográfico, la niña se topó con una dura realidad con amenazas de muertes, bullying, humillaciones.

“Cuando regresé a la escuela, mis compañeros me tenían mucha envidia. Recibimos bastantes amenazas de muerte. Cuando volví a clase, me golpearon tan feo, me quebraron la nariz y parte del ojo”, contó en una entrevista.

Pero ella, con el pasar de los años, entendió que era una prueba de vida que le había puesto Dios. Además, toda la experiencia le sirvió para decidir el camino que le ha dado otro rumbo a su vida.

¿A QUÉ SE DEDICA REBECCA LEE MEZA?

Rebecca Lee Meza, en la actualidad, se dedica al trabajo social e imparte la palabra de Dios. Ahora se llama Becky Burden.

La actriz, además, abrió su propio negocio: un local de boutique y flores llamado “Rebecca Lee’s Flowers and Bridal Boutique”. También grabó dos álbumes, pero su carrera no despegó.

Lee Meza está casada, tiene cinco hijos y sigue siendo admiradora de Selena.

