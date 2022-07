Selin Yeninci, reconocida por su personaje de Saniye en “Tierra amarga”, sigue dando de qué hablar en las redes sociales por sus atrevidos escotes. En la más reciente de sus publicaciones aparece con un colorido bikini manejando una cuatrimoto. ¿Sabes que ha dicho la actriz al respecto?

La actriz que dio vida a Saniye en el drama “Bir Zamanlar Çukurova” muestra su lado sensual en su cuenta de Instagram, donde tiene 1.1 millones de seguidores, que siempre comentan sus sugerentes publicaciones.

En “Tierra amarga”, el personaje de Selin Yeninci comenzó siendo uno de los más odiados por su mala relación con Züleyha, sin embargo, conforme avanzaban los capítulos, los seguidores comenzaron a querer el fuerte carácter de este personaje. Lamentablemente Saniye murió en un accidente vehicular, junto con Gülten (Selin Genç), en el capítulo 120 del drama. Sin embargo, la actriz ha seguido dando de qué hablar.

¿QUÉ DIJO SELIN YENINCI SOBRE SUS SUGERENTES FOTOS EN INSTAGRAM?

a actriz cuenta que siempre ha sido una mujer sensual, que usa lo que quiere y esto se debe al lugar donde creció.

“Nací en Izmir, crecí junto al mar, siempre fui muy buena con los deportes la naturaleza y el arte, pero cuando terminé la escuela y vine a Estambul sentí que había venido una ciudad por negocios y que iba a ser algo y regresar de inmediato. Es por eso que no pude vivir todo mi potencial”, dice la actriz, quien asegura que en la capital turca no era el ambiente adecuado.

Selin Yeninci aparece en atrevidas fotos (Foto: Selin Yeninci)

“Siempre fui así, simplemente no tenía un ambiente seguro o tal vez yo no era tan visible y con el tiempo me acostumbré a las redes sociales”, añade la actriz, quien ha posado en diminutos binikis.

Selin Yeninci mostró un video en el que se le ve manejando la cuatrimoto, mientras disfruta del paisaje del lugar y el clima veraniego en Izmir. Su cuerpo luce muy bien trabajado en el gimnasio.

Al ser consultada sobre cómo se siente cuándo da que hablar en las redes sociales, dijo: ”Estoy feliz de estar en este nivel de libertad solo uso lo que me gusta solo porque quiero”, añadió en la entrevista al medio Takvin.

¿QUIÉN ES SELIN YENINCI?

Selin Yeninci es una actriz de 34 años que nació en Estambul (Turquía). Sus padres son un funcionario jubilado y una especialista en estética. Tiene un hermano dos años menor que ella con que el creció y pasó toda su infancia.

La actriz se describe como una persona sincera, trabajadora, alegre, idealista y también admite que uno de sus puntos fuertes es tener las cosas muy claras. Cuando tiene una meta se marca bien su objetivo hasta lograrlo. MÁS DETALLES AQUÍ.