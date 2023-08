¡Está vivo! Los millones de fans de Sergio “El pájaro” Ortiz se llevaron tremendo susto cuando a través de sus redes sociales se emitió una publicación junto a un mensaje que evidenciaba el fallecimiento del artista mexicano. Pero varias horas después de que la noticia se difundiera a pasos acelerados el propio cantante aclaró el hecho asegurando que fue un mal entendido. ¿Qué ocurrió?

El 2023 será recordado por ser uno de los años donde millones de fans quedaron con el corazón roto por la muerte de famosas estrellas de la música y del espectáculo. Precisamente, quien aparentemente iba a ser parte de esta lista es Sergio “El pájaro” Ortiz, el exvocalista de la Banda Cuisillo.

La noticia de su supuesta muerte se dio a conocer en redes sociales y muchos no podían creer que el artista mexicano de 29 años había partido. Posteriormente, todos quedaron con la boca abierta al saber que realmente el cantante estaba más vivo que nunca.

Sergio "El Pájaro" Ortíz no está muerto como se dijo en su momento (Foto: Sergio El Pájaro Ortíz/Facebook)

LA NOTICIA DE SU MUERTE

El 25 de agosto todo el mundo quedó sorprendido cuando en el Facebook del cantante apareció la fotografía del artista junto a un listón negro con un mensaje que daba pistas de la supuesta muerte de Sergio “El Pájaro”.

“Querido público, amigos, medios de comunicación, y gente del gremio musical; agradecemos mucho su apoyo y comprensión en estos momentos. El día de mañana se sabrán detalles por este medio. Gracias por su apoyo. Atte: Todo el equipo de El Pájaro Ortiz”, se lee en el post.

La publicación que generó la preocupación de todo el mundo (Foto: El Pájaro Ortiz/Facebook)

SERGIO “EL PÁJARO” ORTIZ ESTÁ VIVO

Horas después Jovani González, integrante del equipo de Banda la Consentida de Jalisco, grupo oficial de Sergio “El Pájaro” Ortiz publicó un video donde descartaba la muerte del artista mexicano.

“Por este medio queremos comunicarles que ya logramos contactarnos con Sergio, se encuentra bien, gracias a Dios. Fue una falsa alarma”, señaló según Univisión.

Sergio "El Pájaro" Ortíz forma parte de Banda la Consentida de Jalisco (Foto: Sergio El Pájaro Ortíz/Facebook)

LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA CANCIÓN

Jovani González también anotó que todo se trató de la promoción de la próxima producción musical del grupo y que llevará por título “Mi funeral”.

“Incluso, nosotros subimos unas imágenes del día de la grabación de dicho video. Queremos aclarar que nosotros, Banda La Consentida, no teníamos conocimiento de nada de lo que estaba pasando con Sergio y dicha imagen”, agregó.

Pero este hecho también hizo que el propio cantante Sergio “El Pájaro” Ortiz usara las redes sociales con la finalidad de aclarar el hecho y explicar lo ocurrido añadiendo las disculpas del caso.

“Me veo en la triste y penosa necesidad de aclarar esta situación que se salió totalmente de control. Una persona de mi equipo de trabajo hace unos días había comentado sobre la idea de hacer una imagen mía con un moño negro para promocionar el lanzamiento de esta canción que se iba a lanzar el día de hoy que se llama Mi funeral”, indicó el artista.

“Estoy impactado, me enteré por otras fuentes donde estaba, me tuve que regresar al pueblo donde agarra señal para poder reaccionar”, expresó.

EN CONTRA DE LA PROPUESTA

El artista también comentó que estaba en contra de esa propuesta, aunque sostuvo que quizás no fue muy claro en establecer su posición.

“Siempre he estado en contra del morbo para generar vista (…) No sé en qué momento se tomó esta persona la libertad de publicar esta imagen con una leyenda que no deja nada claro, que da lugar a pensar muchas cosas”, anotó.

“Se me hace una estupidez porque yo jamás hubiera estado de acuerdo en que publicaran algo así, creo que con eso no se juega y no se vale, hay mucha gente que está muy molesta, yo estoy muy molesto”, precisó.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA PUBLICACIÓN EN FACEBOOK?

Como era de esperarse la publicación que asustó a los fans del artista fue retirada de la red social Facebook tras aclararse el mal entendido.

El cantante comentó que esa persona que se encargaba de monitorear su página de Facebook ya no trabaja con ellos.

“Si les soy sincero, no me siento nada bien, estoy pensando en tomar acciones legales en contra de esta persona porque no se vale, si yo no podía contestar creo que es por lógica que no puedes publicar algo así”, sentenció.

Sergio "El Pájaro" Ortíz destaca por su profesionalismo en el canto y guitarra (Foto: Sergio El Pájaro Ortíz/Facebook)

FICHA PERSONAL DE SERGIO “EL PÁJARO” ORTIZ

Nombre: Sergio Ortiz

Sergio Ortiz Lugar de nacimiento: Guadalajara (México)

Guadalajara (México) Año de nacimiento: 1994

1994 Nacionalidad: mexicana

mexicana Profesión: cantante

