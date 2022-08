Desde hace unas semanas, la modelo brasileña Natália Subtil denunció que su hijo Sergio Mayer Mori, hijo de los reconocidos actores Sergio Mayer y Bárbara Mori, no se hacía responsable de la pensión de su pequeña hija.

Como se recuerda, el joven actor ha causado polémicas en recientes ocasiones debido a la mala actitud que ha tenido en los proyectos en los que ha participado, además de, aparentemente, no cumplir con la manutención de Mila, la niña de cinco años que tuvo con Natalia Subtil.

Y es que, a pesar de presumir en redes sociales los viajes que realiza junto a su actual novia, Raquel Chavez, el actor de “Rebelde” no estaría cumpliendo con su obligación como padre.

Natália Subtil y Sergio Mayer fueron pareja por varios meses y tuvieron a una pequeña hija (Foto: Instagram)

Recientemente, Natália Subtil fue abordada por la prensa, donde respondió a las acusaciones sobre un posible intento por alejar al actor de su propia hija, asegurando que tomó esa decisión debido a su negativa a pagar la manutención.

“Antes no tenía casi dinero porque casi no trabajaba, pero ahorita ya se estrenó la segunda temporada de la serie ‘Rebelde’, donde es protagonista, y se puede ver en su cuenta de Instagram sus fotos paseando por Europa, entonces ahí es cuando dices: ‘Cómo es posible eso, cómo es que no apoya’, e insiste que no tiene para apoyar a su hija económicamente”, acusó.

Del mismo modo, la brasileña indicó en “Ventaneando” que la celeb de México cumplía con los pagos de manera ocasional, pero detuvo de manera definitiva los depósitos cuando dejaron de trabajar juntos.

Natalia Subtil también criticó a Sergio Mayer por no condenar la actitud de su hijo. (Foto: Sergio Mayer / Instagram)

De acuerdo con Subtil, el ex “Garibaldi” le retiró el apoyo de 10 mil pesos mensuales que le entregaba, los cuales, según acusó el actor, la modelo utilizaba para fines personales.

Finalmente, la brasileña criticó la actitud de su exsuegro, Sergio Mayer, quien no ha condenado la actitud que tendría su hijo de no responder a sus obligaciones como padre.

“Imagínate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me dé ‘algo’ y no lo que manda la ley. Lo que me gustaría es hacer conciencia a todas las madres solteras de los derechos de sus hijos. Y no los regalitos que a veces llegan y creen que con eso ya es más que suficiente”, sentenció.