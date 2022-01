Rebelde, la serie de Netflix que es la continuación de la recordada telenovela mexicana que causó sensación en los jóvenes durante los primeros años del siglo XXI, ha causado gran revuelo en varios países de América Latina. Con sus ocho primeros capítulos ha sabido capturar el corazón de los fans de aquella época y de los nuevos espectadores que también han quedado conformes con tal producción.

Por toda la historia y éxito que tuvo la primera entrega en el 2004 uno puede asumir que los actores deberían sentirse orgullosos de formar parte de la nueva serie, pero no es así, ya que uno de los jóvenes intérpretes de la serie no tuvo problema en revelar que no tuvo muchas ganas de participar.

Se trata del joven actor de 23 años, Sergio Mayer Mori, quien tomó el papel de Esteban en la nueva producción. Durante una entrevista con la revista Quien dio mayores detalles de ese poco entusiasmo para trabajar allí, su nula expectativa y las verdaderas razones por las que se vio en la obligación de aceptar tal trabajo.

Como era de esperarse, sus declaraciones no han caído bien en la comunidad fanática de Rebelde y se ha ganado un sinfín de críticas pues esos fervientes fanáticos consideran que es una serie de culto que hay que respetar por todo lo que causó hace ya varios años.

SUS EXPECTATIVAS CON EL ESTRENO DE REBELDE

Sergio Mayer Mori, actor que encarna a Esteban en la serie, habló sobre el reciente estreno de Rebelde y no tuvo problema en afirmar que no le importó mucho y que tampoco espera mucho. Es más, afirmó que sintió algo de pena.

“El estreno no me causó nerviosismo, más bien pena de que todo el planeta me vea actuar de la manera en que actúo”, afirmó.

Para evitar que haya malinterpretaciones también informó por qué no se siente muy animado con la serie y su papel, dejando en claro de que él tiene otras prioridades en su carrera en la actuación y en la música. “Fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, como se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”, dijo.

“No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, añadió.

¿POR QUÉ ACEPTÓ TRABAJAR EN REBELDE?

El joven actor dejó en claro que realizó un casting porque necesitaba un ingreso de dinero debido a que con la música aún no está ganando nada, así que Rebelde fue salvación en ese momento, por lo que se siente muy agradecido con toda la producción y también con lo que significa el programa para muchas personas.

Sergio Mayer dijo que tenía algunos gastos que hacer por su hija, así que su trabajo en la serie de Netflix lo ayudó bastante durante esa época.

“Me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto. Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas. Las clases de ballet, la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía”, comentó.

Sergio Mayer y su hija disfrutando un momento juntos en Punta Ixtapa, México. (Foto: Sergio Mayer Mori / Instagram).

¿SERGIO MAYER ODIA REBELDE?

Hace algunos meses, el artista expresó que sentía odio por Rebelde y que no sabía absolutamente nada al respecto porque no había visto ningún episodio de la telenovela que se emitió años atrás, por lo que fue muy criticado en su momento. Ahora, después de todo este tiempo, explicó sus palabras.

“Fue una manera muy errónea de expresar mi mente. Solo me arrepiento mucho de haberlo dicho de la manera en que lo hice, fue un error, pero nunca estuve en guerra con Rebelde”, detalló en su entrevista.