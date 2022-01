¿Quién es Andrea Chaparro? La actriz mexicana se encarga de dar vida a MJ en la nueva versión de “Rebelde” para Netflix”. La joven ha destacado dentro del elenco y muchos se han preguntado sobre ella. Para empezar, se sabe que es la hija del actor y conductor de televisión Omar Chaparro. La vena artística ha brotado en la incursión de la celebridad en la nueva producción.

Su padre, una celebridad dentro de la industria de México, le escribió un entusiasta publicación en su cuenta oficial en Instagram, adjuntando un video en el que se ve a su heredera en el remake de RBD.

“Mi hija Andrea cantaba desde los 2 años las canciones de Rebelde. Hoy es una de las protagonistas de la serie Rebelde que se estrena este día por Netflix. Vuela alto mi lenteja, te deseo todo el éxito y la felicidad del mundo”, escribió el presentador y las felicitaciones no faltaron en el post.

Andrea, de esta manera, ha llamado la atención del público al dar vida a un personaje que recuerda a la Roberta Prado de la emblemática Dulce María. Aquí te contamos todo lo que debes saber de la estrella en ciernes.

Andrea Chaparro en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Andrea Chaparro / Instagram)

¿QUIÉN ES ANDREA CHAPARRA, MJ EN “REBELDE”?

¿Qué edad tiene?

La joven actriz mexicana Andrea Chaparro, en 2022, tendrá la edad de 20 de años. Nació el 26 de enero de 2002 en Chihuahua. Siempre estuvo interesada por el arte.

¿Quiénes son sus padres?

Sus padres son Omar Chaparro y Lucía Ruiz de la Peña. Mientras que Omar Emilio y Sofía Chaparro son sus hermanos. El patriarca de la familia es reconocido por ser humorista, cantante, productor y conductor de radio y televisión. Su trayectoria inició en 1996 y ha participado en películas como “No manches, Frida” y “Como caído del cielo”.

¿Qué carrera ha estudiado?

Andrea siempre quiso ser una artista y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde se graduó a los 13 años. Además, gracias al apoyo de sus padres, pudo especializarse en actuación en Los Ángeles, Estados Unidos.

El elenco de la nueva versión de "Netflix". (Foto: Netflix)

¿Cómo ha sido su trayectoria como actriz?

Chaparro hizo su primera presentación como actriz a los 10 años en la obra de teatro “Mary Poppins”, en la que fue coprotagonista de la mano de Bianca Marroquín. También tuvo una participación especial en “La casa de las Flores”, la popular serie de Netflix, en 2021. De igual manera, formó parte de la serie “No fue mi culpa: México”. Ahora tiene el reto de la icónica “Rebelde”.

¿Quién es su pareja?

Finalmente, muchos fans de “Rebelde” se han preguntado si Andrea Chaparro tiene pareja. Lo cierto es que no se sabe. La joven no lo ha mencionado en ninguna entrevista y, en sus redes sociales, no hay señales de que esté saliendo con alguien en la actualidad.

Andrea Chaparro interpreta a MJ en "Rebelde". (Foto: Andrea Chaparro / Instagram)

“REBELDE”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie mexicana, pero por lo visto en el último capítulo, es posible que la nueva generación de estudiantes de la EWS vuelva para un nuevo año escolar lleno de música y complicaciones.

En el episodio final de “Rebelde”, Sin Nombre corre contra reloj para obtener pruebas sobre los miembros de la Logia y aunque logra exhibirlos ante toda la escuela, aún hay secretos que no salen a la luz, así que una segunda temporada sería lo ideal.

Aunque los protagonistas ni los productores han compartido detalles sobre una posible segunda temporada, el camino está preparado para ahondar más en lo que sucederá con Luka Colucci, Jana Cohen, Esteban, Andi, Dixón y MJ el siguiente ciclo escolar.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.

