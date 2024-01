Reconocido por sus diversas participaciones en películas y series españolas, así como una gran cantidad de producciones de Hollywood, Sergio Peris-Menchet se ha posicionado, en los últimos años, como uno de los actores más buscados por los directores de castings en su país natal y en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que debería significar una enorme satisfacción se ha visto opacado por un problema muy complicado de salud: tiene cáncer.

El artista que ha participado en películas como “Xtremo”, “Rambo V: Last Blood”, “Megalodon 2: La Fosa”, entre otras, se ha sincerado con sus fanáticos a través de las redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, en la que publicó una serie de fotografías de diferentes momentos de su vida, desde que era un bebé hasta su etapa familiar de hoy en día. Además, acompañó esas imágenes con un extenso texto acerca de lo que está viviendo ahora.

SERGIO PERIS-MENCHET TIENE CÁNCER

La publicación a la que hemos hecho mención se puede separar en dos partes y la primera de ella consta de un resumen de todo lo bueno que le ha dado la vida, principalmente su familia, aunque también hace énfasis en su carrera profesional como actor, en la que le ha ido muy bien, pues ha trabajado en diversas partes del mundo y en varios idiomas. Y algo que lo llena bastante en este sentido es que actuó con algunos de los actores que antes miraba por televisión.

“Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la selección española de rugby, allá por el 91 hasta hoy. He trabajado por todo el mundo... la mayor parte de las veces haciendo personajes protagonistas, heroicos, bestiales... He hecho cine en distintos idiomas, he trabajado con gente que estaba en las cintas que alquilaba en el videoclub... He jugado mucho, y aunque he perdido, he sido más de ganar, en general”, se puede leer.

En la segunda parte de su escrito llega lo que es muy difícil de contar o explicar a las personas: está en un tratamiento de quimioterapia. En otras palabras, el artista de 48 años de edad tiene cáncer y está en medio de una lucha tremenda con el objetivo de vencerlo, aunque, como muchos se imaginarán, no es nada sencillo, por lo que requiere del máximo apoyo posible, que seguramente su familia le está dando.

Sergio Peris-Mencheta en una escena de "Sin Límites" (Foto: Relativity Media)

¿CÓMO ESTÁ SERGIO PERIS-MENCHET?

De momento, se sabe que Sergio Peris-Menchet está recibiendo un tratamiento de quimioterapia y está a la espera de un trasplante de médula, pero lo que se desconoce es cuál es su estado de salud físico, ya que no ha dado detalles al respecto. Lo que sí ha manifestado a sus fanáticos es cómo se siente emocionalmente y, como era de imaginarse, en ese aspecto no le está yendo muy bien, pues está temeroso respecto a todo lo que podría acontecer con el diagnóstico que le han dado.

“En este último sorteo no me han salido los números de siempre. Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Estoy como solo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises”, escribió el actor.

De inmediato, su publicación se viralizó y muchas personas en los comentarios le enviaron fuerza para afrontar este proceso. Así mismo, muchos colegas de la actuación se hicieron presentes para desearle lo mejor al artista.