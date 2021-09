El final de la tercera entrega de “Sex Education” dejó el camino preparado para una cuarta entrega de la serie británica de Netflix, pero hasta el momento, el gigante del streaming aún no ha confirmado una nueva tanda de episodios de la comedia dramática creada por Laurie Nunn.

Por lo pronto, Asa Butterfield, quien interpreta a Otis, confesó en una entrevista con Cosmopolitan UK, que le encantaría participar en una cuarta temporada. ”Me encantaría hacer una cuarta temporada, porque nos divertimos mucho en este programa. Al mismo tiempo, lo hemos estado haciendo durante tres años, y estaría feliz de despedirme de estos personajes... Nosotros ‘tendré que ver”, señaló.

En la tercera entrega, Hope llega a Moordale con la intención de salvar la reputación de la escuela y si bien parece tener las mejores intenciones, sus métodos no son lo más apropiados, debido a que no solo no escucha a los estudiantes, sino que impone estrictas normas de conducta y vestimenta. En tanto, Jane le revela su embarazo a Jakob y aunque al principio prefieren no involucrarse sentimentalmente, la terapia los hace cambiar de opinión y se mudan juntos, para frustración de Otis y Ola.

Mientras Eric y Adam viven su romance con los retos que implica, Aimee descubre el feminismo, Ola y Lily no tiene una buena comunicación, Jackson se enamora de la nueva estudiante, pero se aleja de su amiga, y Ruby le dice a Otis que lo ama.

La relación de Otis y Ruby no funcionó, para tristeza de los fans de "Sex Education" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “SEX EDUCATION”

La tercera temporada de “Sex Education” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen en el segundo semestre de 2022. Aunque todo dependerá del inicio del rodaje.

Tal vez la renovación llegue a finales del 2021, lo que significa que podrían empezar las grabaciones en los primeros meses del próximo año y continuar con el proceso de postproducción hasta mediados del 2022, y finalmente, lanzar los nuevos capítulos a finales del siguiente año.

Por otro lado, en la entrevista antes mencionada, el protagonista de “Sex Education” también habló sobre la posibilidad de hacer un spin-off, “sería bueno, pero tiene que estar bien pensado y realmente único y no solo por hacer un spin-off”.

¿Otis y Maeve empezarán un romance en la temporada 4 de "Sex Education"? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “SEX EDUCATION”?

Al final de la tercera temporada de “Sex Education”, Maeve debe viajar por estudios, pero antes de irse se despide de Otis. En tanto, Eric, quien besó a otro chico en Nigeria, termina su relación con Adam. A igual que Eric, Aimee decide dejar a su novio para volver a ser ella misma y superar su terrible experiencia.

Después de que los estudiantes de Moordale sabotearan el evento de Hope, la escuela podría desaparecer. Además, Jean recibe la prueba de ADN que Jakob solicitó y por su reacción no son buenas noticias.

¿Qué pasará con la escuela? ¿Los protagonistas tendrán que buscar otro centro de estudios? ¿Otis y Maeve finalmente estarán juntos? ¿Isaac se dará por vencido? ¿Eric se arrepentirá de su decisión? ¿Qué significa el acercamiento entre Adam y el ex de Eric? ¿Ruby empezará a salir con alguien más? ¿Qué sucederá con Jackson y Cal? ¿Jakob es el padre del hijo de Jean? ¿Cómo lidiarán con eso?