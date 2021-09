La temporada 3 de “Sex Education” ya se encuentra disponible en Netflix. La serie juvenil es protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee Lou Wood y Kedar Williams-Stirling. Sin embargo, en esta nueva entrega, que consta de ocho episodios, podemos ver nuevos rostros que se suman al elenco.

Estrenada en 2019, “Sex Education” sigue la vida de los estudiantes y el personal de la escuela secundaria Moordale. Se centra en Otis, el hijo socialmente torpe de la terapeuta sexual Jean Milburn, quien comienza a dirigir un negocio clandestino de terapia sexual junto a sus amigos, Maeve y Eric.

La tercera temporada de la serie de Netflix tiene que lidiar con las consecuencias del dramático final de la segunda entrega, la cual terminó con Otis dejándole un mensaje de voz a Maeve en el que le confesaba sus sentimientos. Lamentablemente, Isaac borró el audio antes de que pudiera revisarlo. En otra parte, está la floreciente relación de Eric con Adam, y también el embarazo de Jean.

Al mismo tiempo, también hay algunos grandes cambios en marcha para Moordale, incluyendo a la nueva directora del colegio, quien intentará reconvertir el instituto en el pilar de excelencia que un día fue. Con nuevos personajes y nuevas relaciones, hay mucho más para que el programa explore. Aquí te compartimos quiénes son los nuevos personajes de la temporada 3 de “Sex Education”.

NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “SEX EDUCATION”

JEMIMA KIRKE COMO DIRECTORA HOPE HADDON

Luego del escándalo de la “escuela de sexo” y del despido de Michael Groff, Moordale necesita con urgencia un cambio de imagen y la encargada de eso en la tercera temporada de “Sex Education” es la nueva directora Hope Haddon, interpretada por Jemima Kirke, actriz británica conocida por su papel de Jessa Johansson en la exitosa serie de HBO “Girls”.

JASON ISAACS COMO PETER GROFF

Jasson Isaacs da vida a Peter Groff, el hermano mayor del antiguo director de la escuela Moordale. El actor es conocido por interpretar a Lucius Malfoy en las películas de “Harry Potter”, a Georgy Zhukov en “La muerte de Stalin” y a Michael D. Steele en “Negro Hawk Down”.

DUA SALEH COMO CAL BOWMAN

Cal es un nuevo estudiante no binario en Moordale. Con frecuencia tiene altercados con la directora Hope debido a los nuevos cambios en la escuela. Al mismo tiempo establece una amistad con Jackson. Este nuevo personaje es interpretado por el cantante y rapero Dua Saleh.

ROBYN HOLDAWAY COMO LAYLA

Otra cara nueva en Moordale es Layla, una estudiante no binaria que inicialmente sigue las reglas de la directora Hope, pero termina recurriendo a Cal en busca de consejo. Robyn Holdaway ha aparecido en “Doctors” y “Strike”.

INDRA OVÉ COMO ANNA

Después de que la madre de Maeve comenzara a consumir de nuevo, Anna se convierte en la mamá adoptiva de Elsie. La actriz Indra Ové protagonizó el programa de televisión “Space Island One”, y ha tenido papeles en varias películas importantes, como “Entrevista con el vampiro”, “Resident Evil” y “Star. Wars: El ascenso de Skywalker”.

SOPHIE THOMPSON COMO LA MAMÁ DE LILY

En esta nueva entrega de “Sex Education” se muestra más la vida familiar de Lily y finalmente se conoce quién es su madre. La actriz encargada de dar vida a este personaje es Sophie Thompson conocida por “Cuatro bodas y un funeral”, “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte” y “Eastenders”.

ROBERT WILFORT COMO MARK

Mark es el director de la junta escolar que viene a anunciar que Moordale está siendo vendido. El encargado de dar vida a este personaje es el actor Robert Wilfort conocido por ser parte de la serie “Gavin & Stacey”.

RUPERT FRAZER COMO PRESENTADOR DE LA COMPETENCIA DE PERROS

Ruper Frazer, conocido por “Empire of the Sun” y “The Bank Job”, interpreta al presentador del concurso de perros en el que participa Adam.

ELENCO DE “SEX EDUCATION” 3

Asa Butterfield como Otis Milburn

Emma Mackey como Maeve Wiley

Gillian Anderson como Jean Milburn

Connor Swindells como Adam Groff

Ncuti Gatwa como Eric Effiong

Aimee Lou Wood como Aimee Gibbs

Kedar Williams-Stirling como Jackson Marchetti

Chaneil Kular como Anwar

Simone Ashley como Olivia

Mimi Keene como Ruby Matthews

Patricia Allison como Ola Nyman

Sami Outalbali como Rahim

Anne-Marie Duff como Erin Wiley

George Robinson como Isaac

Tanya Reynolds como Lily Iglehart

Mikael Persbrandt como Jakob Nyman

Chinenye Ezeudu como Viv

Alistair Petrie como Michael Groff

Jemima Kirke como Directora Hope

Jason Issacs como Peter

Dua Saleh como Cal

Indra Ové como Anna

¿”SEX EDUCATION” TENDRÁ TEMPORADA 4?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie británica, pero por lo visto en el último capítulo de la tercera entrega, las alocadas y complicadas historias de los estudiantes de Moordale aún no han terminado, así que podrían continuar en una nueva temporada de “Sex Education”.

En una entrevista con Cosmopolitan UK, Asa Butterfield, quien interpreta a Otis en la serie de Netflix, confesó que le encantaría participar en una cuarta temporada, pero señaló que aún no tiene información al respecto.

¿Otis y Maeve lograrán estar juntos en la temporada 4 de "Sex Education"? (Foto: Netflix)

“No sabemos [si habrá más]. Está fuera de nuestras manos en este momento. Ojalá pudiera decirte más, de verdad no lo sé”, dijo el actor de 24 años, incluso habló sobre un spin-off, “sería bueno, pero tiene que estar bien pensado y realmente único y no solo por hacer un spin-off”.

“Me encantaría hacer una cuarta temporada, porque nos divertimos mucho en este programa. Al mismo tiempo, lo hemos estado haciendo durante tres años, y estaría feliz de despedirme de estos personajes... Nosotros ‘tendré que ver”, agregó.