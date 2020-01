A la segunda temporada de “Sex Education”, que está disponible en Netflix desde el 17 de enero, se unieron nuevos actores, entre los que se encuentran Chineny Ezeudu, Sami Outalbali y George Robinson. Pero es este último es quien ha llamado más la atención de los fans de la serie, no solo por interpretar a Isaac, un joven con discapacidad que se mudó al lado de Maeve y parece estar dispuesto a todo para alejarla de Otis, sino porque el actor realmente tiene una lesión cervical.

Robinson reveló en una entrevista para Back Up Trust que mientras participaba de una gira internacional con su equipo de rugby sufrió el accidente que le provocó una fuerte lesión en la médula espinal que ahora le impide mover sus brazos y piernas.

“Hace poco más de cuatro años y medio, cuando tenía 17 años, estaba en una gira escolar de rugby en Sudáfrica. Hice una tacleada y no me fue bien. Me rompí el cuello en el nivel C4 / C5. Esto significa que no tengo movilidad por debajo del nivel de mi lesión y no puedo usar mis brazos o manos”, contó.

Después de pasar 37 días en un hospital sudafricano, George Robinson volvió a Reino Unido y fue llevado al Hospital de Addenbrooke, donde conoció a otra persona que sufrió la misma lesión en un accidente de rugby y le ayudó a ver que no era el final, que existe un futuro luego de una lesión así.

“(Andy) también resultó herido en un accidente de rugby. Me presentó la oferta de respaldo de los servicios de soporte, pero lo que es más importante, me mostró que hay un futuro después de la lesión de la médula espinal: es una prueba viviente de ello”, comentó.

“Una vez que salí del hospital, realicé un curso de habilidades para sillas de ruedas para jóvenes de 18 a 25 años en Leeds, lo que realmente me ayudó. Fue genial estar cerca de personas en situaciones similares, compartir historias y reírse. Fue una gran experiencia, estoy realmente agradecido por ello”, afirmó el actor de “Sex Education”.

Asimismo, agregó que “una vez que tienes la infraestructura adecuada, vivir de manera independiente con una lesión de médula espinal puede ser bastante simple. Tengo un asistente personal que me ayuda a cocinar, levantarme por las mañanas y hacer cosas en casa. También uso una silla eléctrica. La mía esencialmente es una silla de ruedas manual que se ha equipado retroactivamente con ruedas eléctricas. Es fantástica, es realmente liviana y me ayuda a moverme libremente”.

LA CARRERA ACTORAL GEORGE ROBINSON

Robinson confesó a ‘Back up’ que siempre estuvo involucrado en la actuación, ya que participaba en obras escolares, pero después de la lesión se cuestionaba si regresar era lo indicado. “Estuve involucrado en la actuación cuando era más joven, siempre participaba en obras de teatro escolares. Quería seguir adelante, pero después de tener mi lesión, me preguntaba si era adecuado para mí. No estaba seguro si quería presentarme como actor, pero me reevalué a mí mismo y me di cuenta de que necesitaba salir de nuevo como actor discapacitado”.

“Actuar es algo que siempre he disfrutado hacer. La razón principal por la que comencé fue porque me encanta el ambiente de colaboración. Entras en un aula de teatro y es diferente a cualquier otra clase. Trabajas con tus compañeros y te ríes. Me di cuenta de que incluso después de mi lesión, todavía quería ser parte de esa atmósfera. Desde entonces, todo se intensificó y ahora estoy en esta serie de Netflix”, explicó Robinson.

Sobre su participación en “Sex Education” dijo que el libreto lo atrapó: “Mi agente me envió el papel de Isaac. Estaba consciente de Sex Education, pero en realidad no la había visto. Tan pronto como leí la descripción del personaje, supe instantáneamente quién era y cómo quería interpretarlo. Simplemente hice clic, así que apliqué.”

Inicialmente Issac no estaba lisiado sino tenía una amputación, pero los creadores los modificaron para George Robinson. “El papel de Isaac se escribió originalmente como un amputado, pero dijeron que volverían a escribir el personaje basado en la discapacidad del solicitante. Entonces, cuando tuve éxito en la audición, le escribieron que tenía una lesión en la médula espinal”.

Robinson cree que “Sex Education” explora la diversidad en todo sentido, algo que no está presente en la televisión ni en el cine. “Todo el mundo conoce a alguien que tiene una discapacidad y, sin embargo, (esto no se refleja) en los medios…Es verdad que está cambiando. Ha habido un precedente en el pasado de tener personajes en sillas de ruedas que no son interpretados por personas en sillas de ruedas”.