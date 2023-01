Aunque su separación ocurrió hace más de seis meses, Shakira y Gerard Piqué siguen siendo noticia internacional por los ecos de su ruptura. Si bien la cantante barranquillera y el exfutbolista catalán llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, aún viven momentos de tensión.

Las fiestas de fin de año 2022 nos mostraron que Shakira y Gerard Piqué se dividen el tiempo para compartirlo con sus hijos. Mientras la cantante colombiana pasó la Navidad con los menores, al deportista español le correspondió estar con ellos en Año Nuevo 2023.

Después de que transcendiera en la prensa española que Shakira se molestó por la reunión que tuvo Gerard Piqué con sus hijos y su novia, Clara Chía Martí; surgió una nueva información que señala que otro hombre habría traicionado la confianza de la intérprete de “Monotonía”. ¿De quién se trata? Aquí te lo contamos.

¿QUIÉN ES EL OTRO HOMBRE QUE TRAICIONÓ LA CONFIANZA DE SHAKIRA?

De acuerdo con el programa “Despierta América”, de Univisión, Shakira sufrió la traición de un hombre que era parte de su circulo cercano. No se trata de Gerard Piqué, sino de su chef de confianza.

“Esta es la persona que traicionó a Shakira”, anunció el programa de la cadena norteamericana y luego afirmó que Shakira fue “traicionada una vez más”.

Los presentadores de “Despierta América” afirmaron que Shakira fue traicionada por su chef privado, quien renunció a trabajar con la cantante colombiana para irse con Gerard Piqué.

Según detallaron, el chef en mención le dijo a Shakira que renunciaba porque iba a abrir su propio restaurante pero en realidad se fue a trabajar con el exdelantero del Barcelona.

“Quien la traicionó fue su chef privado. Es como de telenovela, le dijo que renunciaba y se iba a cumplir su sueño de montar su propio restaurante, ella le dijo ‘adelante, vuela alto’ y era falso, en realidad se fue con Piqué, a trabajar con el ex”, aseguraron los ‘hosts’ de “Despierta América”.

Los conductores del programa, según El Tiempo, también aseguraron que uno de los hijos de Shakira descubrió que el chef estaba trabajando con su papá.

“Resulta que no solamente se fue a trabajar con Piqué, sino que al parecer fue uno de los hijos de Shakira quien pudo ver al chef en el apartamento de su papá y se enteró de la situación, quedó petrificado porque no entendía nada. Pero eso no es todo, resulta que durante el proceso de separación era ese chef quien, aún siendo empleado de Shakira y del círculo de ella, le preparaba el desayuno y la comida a la nueva novia de Piqué”, afirmaron.