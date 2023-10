Shakira es toda una caja de sorpresas. No solo es una talentosa cantante, bailarina, compositora y deportista, sino que también tiene lazos estrechos con algunos de los más famosos artistas a nivel mundial. Probablemente, uno de los más especiales fue Gabriel García Márquez, a quien la unía una cercana amistad. ¿Quieres saber más al respecto? En esta nota, te cuento todo lo que dijo la colombiana acerca de su vínculo con el escritor.

En una entrevista concedida al portal Service 95 de Dua Lipa, Shakira habló sobre su relación con Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura de 1982.

Así, a través de un video publicado en Instagram, la barranquillera recordó con mucho cariño al autor y explicó con lujo de detalles cómo esta cercanía marcó su vida por completo.

¿CÓMO SE CONOCIERON SHAKIRA Y GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ?

García Márquez conoció a Shakira cuando ella recién empezaba su carrera en Colombia. Él quería escribir un perfil periodístico sobre la cantante en la revista Cambio y ella accedió, sorprendida por el ofrecimiento.

“Gabriel García Márquez fue un querido amigo. Se convirtió en una de mis personas favoritas en todo el mundo. Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, inició el relato la colombiana.

La intérprete de “El jefe” también rememoró una anécdota de su primer encuentro con el escritor, emocionándose por lo que vivió en aquel momento.

“A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , ‘¿Pero, sobre qué?’. A lo que respondió, ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’”, agregó la estrella de la música.

¿CÓMO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ INSPIRÓ EL TRABAJO DE SHAKIRA?

Además, Shakira manifestó que podía verse reflejada en el disciplinado estilo de trabajo de su amigo, aunque en menor medida.

“Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta 9 veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música... Siempre estaba en búsqueda de la perfección, y por eso casi lo consigue”, puntualizó.

Finalmente, la artista se mostró agradecida con la oportunidad de escribir el tema principal de la adaptación cinematográfica de “El amor en los tiempos del cólera” y puso énfasis en la importancia de un texto como “Cien años de soledad” para su patria y toda Latinoamérica.

¿QUÉ ESCRIBIÓ GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ SOBRE SHAKIRA?

En aquel artículo de la revista Cambio de 1999, el escritor confesó que uno de los atributos que más le había sorprendido de la cantautora había sido su madurez y la variedad de cualidades que la rodeaban.

“La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. Se dice fácil: ‘si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive”, escribió García Márquez, según la Fundación Gabo.

