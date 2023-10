Shakira es una de las grandes representantes de la música latina. Con una carrera de más de tres décadas que la respalda, la colombiana se ha hecho de un merecido nombre en la industria y, tal como afirma en la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, aprendió que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. En ese sentido, es normal que muchos se pregunten en qué invierte su inmensa fortuna. Por ello, a continuación, te cuento lo que respondió cuando fue consultada sobre sus principales gastos.

Vale precisar que la artista se estableció en Miami (Estados Unidos) después de su separación de Gerard Piqué. Así, su carrera ha tenido un resurgimiento increíble, gracias a temas como “TQG”, “Monotonía” y “El jefe”, rompiendo varios récords a nivel mundial.

Esto la hizo merecedora de dos premios Billboard Latin Music Awards 2023, en las categorías Latin Pop Artist of the Year y Latin Pop Song of the Year por su colaboración con el productor argentino Bizarrap, además de poderosos ingresos en sus cuentas bancarias.

¿CUÁNTO DINERO TIENE SHAKIRA?

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, Shakira le debe su inmensa fortuna a los más de 125 millones de álbumes y sencillos vendidos internacionalmente, que la han establecido como la cantante colombiana con mayores éxitos de todos los tiempos.

Además, la intérprete posee otros negocios, como su línea de perfumes. Por si fuera poco, en el 2021, vendió los derechos de su catálogo editorial a Hipgnosis Songs Fund. Y, aunque no se publicaron los términos del acuerdo, se presume que esta transacción tuvo un valor aproximado de $100 millones de dólares.

Esto hace que la barranquillera tenga un patrimonio neto estimado que supera los $300 millones de dólares.

¿EN QUÉ GASTA MÁS SU DINERO SHAKIRA?

Durante una entrevista concedida a la revista Billboard, a propósito de las celebraciones por la Semana de la Música Latina, Shakira fue consultada sobre sus principales desembolsos económicos.

En ese sentido, ante la pregunta: “¿En qué te gastas demasiado tu dinero”, la cantautora dio una simple y peculiar respuesta: “En sueldos”.

Evidentemente, esto provocó las risas de los asistentes al evento y la admiración de miles de sus fans, pues dejó en claro que ella era “La jefa”, haciendo referencia a la canción que lanzó junto a Fuerza Regida.

Como sabemos, este tema lanza un mensaje de protesta en contra de los empleadores que no reconocen de manera justa a sus trabajadores. Así, parece que la estrella colombiana quiere evitar ser comparada con este tipo de patrones y sí pagarles cualquier indemnización.

