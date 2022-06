El nombre de Shakira ha sido tendencia en las últimas semanas en redes sociales debido al anuncio de separación con Gerard Piqué tras más de 10 años de relación y dos pequeños hijos.

Y es que la cantante colombiana, que recientemente ha vuelto a lograr un éxito musical con “Te felicito”, se ha mantenido hermética sobre el final de su relación y ha evitado dar detalles de la separación.

Debido a esto, muchas cosas sobre la artista y el futbolista han salido a la luz, como sus presuntos acuerdos, propiedades e historias, incluso algunas antes de conocerse en 2010.

La artista colombiana junto a su padre William Mebarak (Foto: Shakira / Instagram)

“GAFAS OSCURAS” DE SHAKIRA

Aunque la separación es un duro golpe, esto no se puede comparar a lo que debió vivir la colombiana al enterarse de la muerte de su hermano mayor, Tonino, en un accidente vehicular.

El joven de 19 años falleció cuando la intérprete de “Pies descalzos” tenía solo dos años, y aunque ha pasado mucho tiempo, la cantante reconoce que su padre nunca lo superó por completo, mostrándose triste en varias ocasiones y utilizando gafas oscuras para cubrir sus ojos.

Fue así que compuso “Gafas oscuras”, unas de las primeras canciones de la colombiana, escrita cuando solo tenía casi nueve años y que está incluida en el álbum “Magia”, que marcó su debut en la música.

William Mebarak, padre de Shakira, le comentó a VH1 que fue su propia hija quien le mostró su composición un día, pues, a pesar de su corta edad, había notado su dolor.

“Un día, ella me dijo: ‘Papá quiero que escuches esta canción, se llama ‘Tus gafas oscuras’. Desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de gafas y ella hizo una conexión de eso”, reveló.

LETRA DE “GAFAS OSCURAS”

Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan

Tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy una duda

Y cuando me miras se encoge mi cuerpo y me hago chiquita

Y cuando me miras me atrapa tu mundo y me siento distinta

Tus gafas oscuras me matan de a poco y no sé lo que pasa

Tus gafas oscuras, intrigantes, misteriosas a cualquiera impacta

Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma

Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma

y solo las culpables son esas gafas oscuras

CORO:

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras

que soñaba que, que me mires ardiente

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras

ayúdame a hacer ilusión en mi mente

Tus gafas oscuras me matan de poco y no sé lo que pasa

Tus gafas oscuras, intrigantes, misteriosas a cualquiera impacta

Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma

Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma

y solo las culpables son esas gafas oscuras