Shakira es de aquellas estrellas que no sólo brillan en el escenario o cualquier evento al que asisten, también por haber mostrado su lado más solidario con su Fundación Pies Descalzos, con la que lleva educación a miles de niños colombianos. ¿Cómo nació su idea de crear esta entidad y cuántos colegios ha construido? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe señalar que la barranquillera se convirtió en una de las artistas más galardonadas de todos los tiempos y la artista latina más premiada en la historia tras haber ganado 43 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 Grammy Awards, 12 Latin Grammy, entre otros; además de poseer una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y tener 21 Guinness World Records. Pese a todo lo que ha alcanzado, ella jamás se olvidó de sus raíces, por lo que no duda en dar la mano a todo aquel que lo requiera.

Shakira compartiendo con varias niñas de un colegio que construyó la entidad que fundó hace mas de dos décadas (Foto: Fundación Pies Descalzos)

¿CÓMO NACIÓ LA FUNDACIÓN PIES DESCALZOS DE SHAKIRA?

Al ver cómo muchos niños en su natal Colombia no tenían acceso a una buena educación, lo que les imposibilitaba salir adelante, Shakira decidió crear la Fundación Pies Descalzos en 1997, después de su primer éxito internacional. Su visión, que las “próximas generaciones vean en la educación un vehículo de cambio para soñar, construir y cumplir su proyecto de vida”.

“A lo largo de mi vida, he visto cómo la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, señaló la intérprete de “Dónde estás corazón”.

Shakira asiste a la inauguración de la Escuela Nuevo Bosque Pies Descalzos, apoyada por su Fundación Pies Descalzos, en el barrio El Bosque de Barranquilla, Colombia, el 16 de septiembre de 2023 (Foto: Oscar Berrocal / AFP)

La fundación tiene como misión dos puntos: estructurar proyectos de infraestructura educativa con el fin de aumentar la cobertura, el acceso y la permanencia escolar con espacios para el aprendizaje; y desarrollar proyectos que inciden en los procesos de enseñanza.

Una tierna foto de Shakira con una niña colombiana (Foto: Fundación Pies Descalzos)

¿CUÁNTOS COLEGIOS CONSTRUYÓ LA FUNDACIÓN PIES DESCALZOS?

Gracias a Pies Descalzos, Shakira ha contribuido a la educación de más de 152.000 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y desplazados por la violencia. Para ello, construyó nueve colegios en zonas olvidadas de Colombia, pero señala que se debe seguir trabajando, algo que no ha dejado de hacer, ya que están edificando otro más en Quibdó (Chocó), en Barranquilla (Atlántico) y en Tibú (Norte de Santander), además de centros académicos en el departamento de La Guajira.

Pero su fundación no trabaja sola, ya que cuentan con más de 800 aliados que hacen posible este cambio en comunidades colombianas olvidadas.

En su sitio web se puede visualizar todo el trabajo que realizan, desde quiénes son, lo que hacen, cómo puedes apoyar, el voluntariado y mucho más.

Shakira coloca su pie sobre una piedra angular de cemento el 2 de noviembre de 2018, en Barranquilla, Colombia, durante la ceremonia de inauguración de la construcción de una escuela apoyada por su Fundación Pies Descalzos y la Fundación Barça (Foto: Luis Charris / AFP)