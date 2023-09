Ha pasado poco más de 24 horas desde el estreno de “El Jefe”, la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida, y el éxito sigue saliendo a flote. Ubicado en los primeros lugares de tendencias, este corrido tumbado marca el debut de la colombiana en el género regional de la mano de una de las agrupaciones más sonadas del continente.

La nueva melodía de Shakira y Fuerza Regida sigue dando de qué hablar debido a los descubrimientos que logran ser encontrados. Si bien hace poco supimos del homenaje que la oriunda de Barranquilla le rindió a su niñera Lili Melgar, también se pudo conocer algunas de las frases que la cantante vertió hacia el padre de su exnovio Gerard Piqué.

En la letra se puede leer: “Dicen por ahí que más de cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, haciendo una clara referencia a Joan Piqué, padre del exdeportista, mientras que para la mujer que cuida a sus hijos Shaki tuvo una letra mucho más compasiva. “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, entonó.

El debut del corrido tumbado de Shakira ha superado la asombrosa cifra de 4 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube (Foto: Fuerza Regida / YouTube)

De momento queda clara que la “Loba” se refería al despido intempestivo que sufrió su niñera en la casa de los Piqué. Sin embargo, esta no sería la primera vez que Shakira nombraría directamente a otras personas en sus obras musicales. ¿Recuerdas algún otro nombramiento en el amplio repertorio de la intérprete latina?

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE SHAKIRA NOMBRE EN SUS CANCIONES?

A lo largo de su trayectoria, Shakira decidió emplear el nombre de varias personas allegadas a ella para escribir varias de sus canciones o, simplemente, cambiar parte de la letra original para introducir su nombre. Por ello, te presentamos una lista de algunas personas a las que la colombiana rindió tributo o nombro en alguna de sus canciones.

GERARD PIQUÉ

Siendo su relación más mediática y duradera, era obvio que el nombre de Piqué iba a liderar esta lista. Desde halagos a su físico o demostraciones de amor, la intérprete de 46 años escribió algunos temas para el exfutbolista como “Loca” (2010): “Yo soy loca con mi tigre, él está por mí”, “Dare” (2014): “Sin tus ojos azules, me muero”, “La bicicleta” (2017): “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona” y “Me enamoré” (2017): “Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par”.

Shakira y Gerard Piqué se separaron luego de once años de relación y dos hijos (Foto: Shakira / Instagram)

Pero no todo fue amor por parte de la barranquillera, pues desde mediados de 2022, hubo nombramientos de grueso calibre en “Te Felicito” (2022): “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, en tu papel continúas” y “Music Sessions BZRRP 53″ (2023): “Yo solo hago música perdón que te salPIQUE”.

CLARA CHÍA MARTÍ Y SU SUEGRA

Otra nombrada en sus últimas canciones es Clara Chía Martí, la nueva novia de Gerard Piqué. Ella fue nombrada en “Music Sessions BZRRP 53″ (2023): “CLARAmente no es como suena” y “CLARAmente es igualita que tú”.

La "Music Session #53" con Shakira es una de las canciones más reproducidas en la historia (Foto: Bizarrap / Instagram)

Curiosamente en dicha sesión con el productor argentino también fuimos testigos del nombramiento de su suegra. “Me dejaste de vecina a la suegra y con la deuda de Hacienda”.

MILAN Y SASHA

Sus dos pequeños hijos no podían faltar en “Acróstico” (2023), una de las canciones más emotivas de la trayectoria de la colombiana. Curiosamente, tal y como indica el nombre de este sencillo, utilizó las iniciales de los nombres de sus hijos para expresar una letra de gran profundidad.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos,

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”, escribió Shakira para su primogénito.

La cantante abraza a su hijo Sasha en el videoclip de "Acróstico" (Foto: Shakira / YouTube)

“Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla,

Aprender a perdonar es de sabios, que sólo te salga amor de esos labios,

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran.

Hay que reírse de la vida,

A pesar de que duelan las heridas”, dedicada hacia su hijo más pequeño.

ÓSCAR ULLOA

El primer amor de la cantante duró alrededor de 4 años y sirvió de inspiración para varias de las canciones del disco “Piesd Descalzos”. Fue así que, al término de la relación con Ulloa, Shakira dejó bien en claro su sentimiento hacia Ulloa en “Antología” (1996): “Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejó tejido su hilo dentro de mí. Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo”.

Cuando Shakira cumplió 17, volvió a encontrar el amor al lado de Óscar Ulloa, con quien tuvo una relación de cuatro años (Foto: Fans de Shakira / Instagram)

ANTONIO DE LA RÚA

Antes de formalizar su relación con Gerard Piqué, la artista latina tuvo una relación mediática con Antonio de la Rúa, un sonado empresario argentino.

Ambos estuvieron una década juntos (Foto: AFP)

La “Loba” le dedicó al porteño su tema “Días de enero”: “Te conocí un día de enero”, así como también “Sale el sol”, el cual fue clave para demostrar su ruptura con de la Rúa: “Estas semanas sin verte, me parecieron años. Tanto te quise besar, que me duelen los labios”.

