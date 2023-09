Tras el estreno de “El Jefe”, los nombres de Shakira y Lili Melgar han comenzado a sonar por diferentes medios de comunicación y plataformas sociales. Y es que la cantante colombiana decidió incluir a la niñera de sus hijos en el nuevo éxito musical que lanzó el pasado miércoles 20 de septiembre con Fuerza Regida.

Cuando todos creíamos que Shakira había pasado la página de su relación tortuosa con Gerard Piqué, su nuevo tema deja en claro que hay novela para rato. Resulta que la autora del disco “Pies Descalzos” volvió a nombrar al clan Piqué-Bernabéu, pero esta vez apuntó al patriarca de la familia, su exsuegro Joan Piqué.

El videoclip oficial, además de contar con la colaboración del exitoso grupo Fuerza Regida, también tuvo el cameo de nada más y nada menos que Lili Melgar, la exniñera de Shakira y Gerard Piqué y quien vivió durante buen tiempo en Barcelona.

El debut del corrido tumbado de Shakira ha superado la asombrosa cifra de 25 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube (Foto: Fuerza Regida / YouTube)

Pero, ¿a qué se debe la presencia de la cuidadora de Sasha y Milan? Pues, la también exnovia de Antonio de la Rúa decidió incluirla para arremeter otro puyazo contra sus exsuegros al revelar que no valoran el trabajo de sus empleados.

El tema, que a la fecha sigue posicionado como el puesto número uno en tendencias, va con dedicatoria especial a Melgar. “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, se oye en el sencillo.

¿CUÁNTO LE PAGA SHAKIRA A LILI MELGAR? ESTO GANA LA NIÑERA DE SASHA Y MILAN PIQUÉ

Luego de que Melgar se hiciera mundialmente conocida tras la mención de la “Loba” en “El Jefe”, los seguidores de Shakira han comenzado a esbozar diversas teorías sobre lo que sucedió entre la multiganadora de Grammys y el exfutbolista en Barcelona durante el tiempo que estuvieron juntos.

Uno de esos temas que más atención generó fue el pago que recibía Lili por cuidar a los hijos de ambas estrellas, pues al ser la cuidadora oficial de dos personalidades famosas, se supone que la paga debía ser muy buena.

De acuerdo a Leticia Requejo, comunicadora del programa “TardeAR”, fue la propia Lili Melgar quien descubrió las pistas de la presunta infidelidad de Piqué hacia Shakira. A raíz de ello, el también presidente de la Kings League decidió despedirla sin causa probable.

Shakira le dedicó "El Jefe" a su niñera (Foto: Shakira / Youtube)

“Lili Melgar fue quien dio pistas de la relación de Piqué con Clara Chía. Una vez Gerard Piqué le desenmascaró le tiró a la calle y no la indemnizo. Es por eso que en la canción dicen que le pagaron la indemnización”, aseveró la periodista del matutino.

Al saber que le privaron de sus derechos, la intérprete de “Copa vacía” y “TQG” decidió incluirla en el videoclip de su nueva canción y retribuirle económicamente con una cuantiosa suma que asciende hasta el millón de euros. Ello también como parte de la indemnización que no recibió por parte del clan Piqué-Bernabéu.

Pero además de las ganancias, Requejo sostuvo que la niñera también recibirá un monto extra por todas las ganancias que logre acumular el videoclip oficial del sencillo, el cual sigue en lo más alto de las tendencias desde el pasado miércoles 20 de septiembre.

Además del millonario pago, Dariana Melgar, hija de Lili, aseguró que su madre aún sigue trabajando con la exponente latina, por lo que su salario podría aumentar considerablemente.

La hija de Lili Melgar reveló que su mamá aún trabaja con Shakira (Foto: Dariana Melgar / X)

“A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA. TE AMO MAMÁ”, sostuvo la jovencita por medio de X.

No cabe duda de que la compositora colombiana sabe retribuir a quienes colaboraron con ella. ¡Eres grande, Shaki!

LA REACCIÓN DE LILI MELGAR AL HOMENAJE DE SHAKIRA

Lili misma no pasó por alto la mención que Shakira hizo en su canción, por lo que decidió expresar su gratitud en su cuenta de TikTok. A pesar de que los comentarios de los fanáticos pedían que Melgar compartiera lo que había sucedido, la ex niñera de la familia Piqué-Mebarak reveló que no podía hacerlo por respeto a la privacidad.

La exniñera de Shakira contó que no podía dar detalles de su relación con los Piqué (Foto: Lili Estefan / TikTok)

“Gracias, por respeto no puedo hablar”, fue el mensaje de Lili en su cuenta de TikTok. Sea como fuere, parece que el homenaje le sentó a Melgar. ¡Enhorabuena por este éxito!

