La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Tras el lanzamiento de las canciones “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, “TQG” y “Acróstico”, un nuevo personaje ha aparecido en la historia, acusando a la colombiana de no ser tan buena empleadora como aparenta. Ella es Cristina Cárdenas, una mujer que se identificó como coordinadora de figuración en el rodaje de varias producciones de la cantante en España. ¿Quieres saber qué contó? Presta atención a esta nota.

El pasado 22 de septiembre del 2023, Cárdenas se presentó en el show “Vamos a ver” de Telecinco. Allí, explicó que laboró con la artista en el pasado, siendo testigo de supuestos malos tratos que sufrieron los trabajadores de la cantautora.

Vale precisar que esta entrevista cobra mayor relevancia si consideramos que Shakira lanzó “El jefe”, una canción en la que critica los abusos de los empleadores sobre sus subordinados.

¿QUÉ DIJO CRISTINA CÁRDENAS SOBRE SHAKIRA?

Cristina Cárdenas acusó a la intérprete de darle a los figurantes un “trato nefasto”, señalando que supuestamente no habría permitido que la miren durante los rodajes.

“Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras”, manifestó.

Además, explicó que la barranquillera no habría querido que sus trabajadoras destaquen más que ella.

“Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional”, agregó.

Shakira en la gala de los MTV VMAs Awards 2023 (Foto: AFP)

CRISTINA CÁRDENAS SALE EN DEFENSA DE GERARD PIQUÉ

Por otro lado, la mujer salió en defensa de Gerard Piqué, sacando a la luz un presunto lado desconocido de Shakira.

“Es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades (...) No sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard (Piqué), no lo sabéis”, afirmó.

Finalmente, ante las especulaciones de que la cantante le habría dado un millón de dólares de compensación a Lili Melgar, la niñera a la que le dedicó “El Jefe”, Cárdenas puso en tela de juicio esa versión.

“Con respecto a lo de que ha dado un millón de dólares a Lili… No se lo cree ni harta de fabada asturiana. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer”, puntualizó.

CRISTINA CÁRDENAS, ¿REALMENTE TRABAJÓ CON SHAKIRA?

Tras el polémico testimonio de Cristina Cárdenas, algunos fans de Shakira han salido en defensa de la estrella de la música, asegurando que la mujer no habría trabajado con ella.

Hasta el momento, no se ha podido confirmar la versión de Cárdenas, pero se sabe que ya ha hecho acusaciones similares a inicios del 2023.

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido (...) Es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella. La figuración se muerde del asco y el equipo se desespera”, dijo en los audios que exhibió el programa argentino “Intrusos” de América Televisión.

La cantante colombiana compartió vía redes sociales un adelanto de su nueva canción "El jefe", tema que tiene programada su lanzamiento para este 20 de septiembre del 2023. “Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario” dice parte del nuevo hit de Shakira. (Fuente: @Shakira)