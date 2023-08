Shakira sí conoce de argumentos y metodologías. La cantante colombiana también le ha dado un espacio al estudio en su vida y, como maestra del disfraz, ha podido ir a la universidad cuando ya era una famosa a nivel internacional. La artista no se quedó en el talento de la voz y el baile, sino que también sabe disfrutar del conocimiento. ¿No sabías que, incluso, la celebridad es políglota?

Sí, la estrella de la música habla siete idiomas: español, inglés, francés, italiano, árabe, catalán y portugués. Pareciera que no hay nada que detenga a Shakira cuando se propone algo y eso ha quedado claramente confirmado no solo en su carrera, sino también en su vida personal.

Entre las estrellas mediáticas, es poco común ver que una figura le dé espacio a los libros y las clases en su vida diaria. Las cámaras, los reflectores, los viajes y los eventos de lujo lucen más atractivos para este tipo de personalidad.

Shakira no se priva de estos, por supuesto, pero también cree en el enriquecimiento de conocimiento, en el disfrute de lo que no es considerado práctico. MAG te cuenta lo que ha estudiado en la universidad y hasta el curso que llevó durante la pandemia del COVID-19, cuando no podía salir de casa.

La cantante colombiana tiene gustos por los libros y las clases (Foto: Shakira / Instagram)

¿QUÉ ESTUDIÓ SHAKIRA EN LA UNIVERSIDAD?

Apenas terminó su etapa escolar, Shakira estudió Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA por sus siglas en inglés). La cantante colombiana, en varias oportunidades, ha compartido fotografías y videos de su visita al campus, incluso junto a sus hijos.

La artista fue a dicha universidad estadounidense cuando ya era famosa en la industria de la música. Por ello, debió ir con atuendos que ocultara su verdadera identidad, como una gorra de béisbol o un pantalón de sudadera.

La intérprete se ha considerado una maestra del disfraz porque los estudiantes de otras carreras no consiguieron identificarla en sus arribos a la universidad. La artista habría estudiado en 2007 en UCLA.

EL CURSO DE FILOSOFÍA QUE LLEVÓ SHAKIRA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

A Shakira también le gusta reflexionar sobre la existencia, por lo que llevó un curso de Filosofía Antigua en la Universidad de Pennsylvania, de manera remota, durante el encierro por la pandemia del COVID-19.

“Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. ¡Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la diversión de estas cuatro semanas!”, dijo cuando compartió su diploma en redes sociales.