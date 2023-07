Cuando todo el problema empezó entre Shakira y Gerard Piqué, se armó todo un culebrón para determinar ciertos puntos de la separación, principalmente por el tema de sus hijos, pues no llegaban a un acuerdo debido a que la colombiana quería mudarse a los Estados Unidos, mientras que el exfutbolista no quería alejarse tanto de ellos. Felizmente, ambos llegaron a un acuerdo, pero este parece no haberle caído muy bien a Clara Chía Martí.

La española, actual pareja sentimental del exfutbolista del Barcelona, ha estado en el ojo mediático de la prensa mundial desde que comenzaron a surgir los rumores de su posible vínculo y más aún cuando se oficializó la relación en enero de 2023. Por más que ella ha evitado toda esa exposición y prefiere vivir su vida en privado, ciertos detalles de ella han salido a la luz.

Por ejemplo, en el pasado se conoció cuál había sido su reacción cada vez que escucha la sesión de Bizarrap con Shakira, sus más recientes lujos al vestir, entre otros detalles. Ahora, había trascendido una información de que no está muy de acuerdo con el acuerdo de separación de su novio, Gerard Piqué, con la madre de sus hijos.

¿POR QUÉ CLARA CHÍA ESTARÍA INCÓMODA CON EL ACUERDO?

De acuerdo con una información de Pepe Real en “El programa de Ana Rosa”, la joven española no está siendo muy feliz con el régimen de visitas de Gerard Piqué a sus hijos, debido a que se distancia por varios días cuando va a visitarlos a Miami, perdiendo la comunicación de una pareja, lo cual es algo fundamental en una relación, además de la cercanía física.

Por otro lado, también se habló de las oportunidades en las que los menores de edad llegan a Barcelona para estar junto a su padre. Y es que, cuando ello sucede, la joven tiene que salir de la vivienda que comparte con el exfutbolista para regresar a la casa de sus padres, lo cual le genera cierta incomodidad, pues, para ella, no estaría a favor de estar yendo y viniendo.

Pese a esas incomodidades, de acuerdo con lo señalado en el espacio televisivo ya mencionado, Clara Chía entiende que, para Gerard Piqué, sus hijos son su prioridad, por lo que respeta todo ello, aunque le incomoden algunos detalles.

EL ACUERDO ENTRE SHAKIRA Y PIQUÉ POR SUS HIJOS

Según una información que publica La Vanguardia en su medio digital, Shakira tiene la custodia de los dos hijos que tiene con Gerard Piqué, pero la patria potestad sigue siendo de ambos. Además, ahora que los niños viven en Miami, se estipuló que estos se vayan con sus padres durante los periodos vacacionales de la escuela (Día de Acción de Gracias y vacaciones de primavera).

Así mismo, el exfutbolista puede ir a Estados Unidos a visitar a sus pequeños, si así lo deseara, por 10 días cada mes. Respecto a las vacaciones de verano, Gerard Piqué puede pasar con ellos el 70% de los días, mientras que el 30% restante es de exclusividad de la cantante colombiana.