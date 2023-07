Es innegable que Shakira ha conseguido convertirse en la cantante colombiana más importante en la historia de la música, completando varias giras exitosas y logrando récords de reproducción con sus polémicos temas, siendo los últimos dedicados a su expareja Gerard Piqué.

Como se recuerda, en junio del 2022, la barranquillera se separó del exfutbolista del FC Barcelona, con quien inició una guerra, la cual incluiría a la actual novia del catalán, Clara Chía Martí, a los que les dedicó hasta cinco temas con varias indirectas.

Pese a la polémica, la celeb de Colombia no solo ha sabido destacar, sino que ha conseguido varios premios internacionales, siendo los más recientes en los Premios Juventud 2023, donde fue la cantante más ganadora del evento.

Shakira triunfó en los Premios Juventud 2023. (Foto: Univision).

EL APOYO DE SHAKIRA EN LOS MOMENTOS DUROS

Durante su discurso de aceptación, la cantante barranquillera decidió abrir su corazón ante el público con un emotivo mensaje en el que destacó cómo fue que su rol como madre y el apoyo de sus seguidores, lo que le permitió superar cada momento complicado en su vida.

“Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un increíble sello discográfico y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme”, inició la artista.

“Shak”, que fue la artista más ganadora del evento, destacó el apoyo de sus seguidores, quienes la han acompañado desde sus primeros años como aquella cantante de pelo rojo hasta su consagración como una de las más exitosas en la historia.

“Cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad. Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona”, añadió.

Los Premios Juventud 2023 contó con la presencia de Shakira este jueves 20 de julio desde el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico (Foto: Televisa Univision)

LOS MENSAJES DE VALOR PARA SUS HIJOS

En su mensaje, la artista 46 años hizo un repaso de la sociedad y cómo muchas veces esta se hunde en las apariencias, escondiendo una preocupante realidad, la cual ha sido notada por sus hijos Milan y Sasha.

“Vivimos en un mundo ambiguo con selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en los que la gente que nace pobre muere pobre, porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel y su clase social”, reflexionó.

Para la artista, se trata de “un mundo imperfecto pero que está en constante cambio”, por lo que considera que esto último no se debe desaprovechar y buscar la manera de cambiar esta realidad.

“Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte de o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano y que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo”, destacó, para luego dedicarle a su hijo un: “es así, Milan”.

EL MENSAJE DE SHAKIRA A LOS JÓVENES

Pese a no ser una veterana en la industria musical, Shakira es una artista reconocida y experta, además de voz autorizada para dirigirse a nuevas generaciones, por lo que decidió incluir un mensaje de reflexión en su discurso en los “Premios Juventud 2023″.

“Me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más. Las redes sociales amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que, si no fuese por ustedes, no se sabrían esas historias. Se cuestionan cosas, señalan las injusticias y buscan la verdad y hoy, que están Milan y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría, yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos, para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”, explicó.

Finalmente, la colombiana cerró destacando la influencia de las nuevas generaciones en la creación de un planeta más tolerante y respetuoso.

“Hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, eso es poder. Y ustedes, la juventud, tienen ese poder. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos, entonces, puedo quedarme tranquila de que mis hijos y ustedes son y serán la esperanza de muchos y son también y serán los verdaderos agentes de cambio”, sentenció.