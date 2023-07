Para nadie es un secreto que Shakira es una de las figuras más populares de la música en la actualidad, consiguiendo récords de reproducción con sus exitosos y polémicos temas, siendo los más recientes los que poseen varias indirectas contra Gerard Piqué y Clara Chía Martí, la actual novia del empresario catalán.

Y es que si bien la cantante se ha visto inmersa en varias polémicas, no ha perdido tiempo y ha marcado tendencia en sus redes sociales, donde cuenta con 87 millones de seguidores, con los que comparte sus actividades y proyectos, como el reciente lanzamiento de “Copa Vacía” al lado de Manuel Turizo.

Fue así como la cantante barranquillera sorpendió al revelar la sorpresa que le dio a Begoña, una colaboradora que la acompañó durante sus años en España y que no pudo seguir a Miami, nuevo hogar de la colombiana al lado de sus hijos.

La cantante suele compartir sus proyectos en sus redes sociales, como su videoclip "Copa vacía" (Foto: Shakira / Instagram)

BEGOÑA, LA COLABORADORA QUE RECIBIÓ UNA SORPRESA DE SHAKIRA

Una vez más, Shakira se robó las miradas de sus seguidores, esta vez durante su viaje a País, donde lució un espectacular modelo de alta costura de la exclusiva línea Fendi y Viktor and Rolf, siendo este último el icónico “No” que se volvió viral en redes sociales.

Sin embargo, luego del furor que causó con los modelos que lució, la cantante decidió cambiar por algo más informal con los que sorprendió a sus fanáticos.

Sin embargo, el momento que más ha enternecido a sus seguidores fue cuando presentó a Begoña, una de sus colaboradoras cuando vivía en España y de la que tuvo que despedirse debido a que la ruptura con Gerard Piqué la obligó a dejar atrás Cataluña, la ciudad en la que vivió por más de una década.

“Ahí está Bego, mi modista, que cuando me fui de Barcelona, se me puso a llorar, así que me la traje para París y me la pienso llevar a todos lados mientras esté en Europa”, señaló “Shak”.

La nota de voz estuvo acompañada de un video en el que se ve a la barranquillera al lado de su colaboradora, sosteniendo una amplia sonrisa y saludando.

¿Shakira confirmando que estará en el GP de Gran Bretaña? Oh, Lewis se va a poner muy contento. 🫣 pic.twitter.com/l23zkTYmv5 — WWSHAK (@WWSHAK) July 7, 2023

¿SE QUEDARÁ EN GRAN BRETAÑA CON LEWIS HAMILTON?

Que Shakira haya mencionado “mientras esté en Europa” no es coincidencia, sobre todo si se tiene en cuenta que, por el momento, Milan y Sasha están de vacaciones con su padre, por lo que su estancia en “el viejo continente” podría no ser solo de paso.

Del mismo modo, la presencia de la cantante en París la pone muy cerca del próximo Gran Prix de la Fórmula 1 que se celebra en Gran Bretaña este domingo 9 de julio y en el que competirá Lewis Hamilton, el piloto que fue relacionado con la colombiana hace unas semanas.

Si bien es cierto que la artista ha confesado su pasión por las carreras de autos, la cercanía al británico en medio de los rumores solo le da fuerza a la teoría de un romance en secreto.