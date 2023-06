Tras su separación de Gerard Piqué en junio del 2022, Shakira fue relacionada con diversas figuras como Henry Cavill, Chris Evans, Jimmy Butler, Tom Cruise, y hasta el instructor de surf que les dio lecciones en Cantabria. Sin embargo, ninguna de estas ha tenido tanta fuerza como el rumor que la une a Lewis Hamilton.

Como se recuerda, tras romper con el exfutbolista del FC Barcelona, la cantante colombiana se dedicó a su rol como madre de Milan y Sasha, además de enviarle varias indirectas a su expareja, mientras que el catalán se dio una nueva oportunidad con Clara Chía Martí, alimentando los rumores de una presunta infidelidad.

Al igual que con otros presuntos romances, las celeb de Estados Unidos han evitado pronunciarse, un silencio que, como era de esperarse, fue considera como cómplice por sus seguidores, que refuerzan los rumores lo que aquí te contamos.

La colombiana de 46 años fue relacionada con el piloto en las redes sociales (Foto: Formullana / Twitter)

¿POR QUÉ SE DICE QUE SHAKIRA Y LEWIS HAMILTON TENDRÍAN UN ROMANCE?

Todo inició cuando la colombiana asistiese el pasado 7 de mayo al Gran Prix de Miami, competencia en la que participó el piloto británico, siendo uno de los favoritos para subir al podio.

Luego de la competición, y de acuerdo a un reporte de Despierta América, piloto y cantante fueron a cenar en el Cipriani, un exclusivo restaurante de Miami, para luego dar un paseo en yate por las costas de la ciudad de Florida.

A esto se suma que durante la conferencia posterior al evento de la Fórmula 1, el británico le habría enviado una indirecta a la cantante con el que volvió a encender la pradera y reavivar los rumores de un posible noviazgo con la exnovia de Gerard Piqué.

“I need to find myself a Latina” (“Necesito encontrar una latina para mí”), señaló Hamilton ante la risa cómplice de los asistentes, mientras que el conductor optó por cambiar el tema en la entrevista (REVIVE EL MOMENTO AQUÍ).

Shakira acompañó a Lewis Hamilton en su competición (Foto: Shakira / Instagram)

EL ENCUENTRO DE SHAKIRA Y PIQUÉ EN LA F1 EN MEDIO DEL RUMOR SOBRE LEWIS HAMILTON

Pese a haberse instalado en Miami de manera definitiva, la barranquillera tomó un vuelo a Barcelona, ciudad en la que vivió por más de una década con Gerard Piqué, para dedicarse a algunos temas familiares, los cuales incluían un encuentro con su expareja.

Aprovechando su llegada a territorio europeo, la intérprete de “TQG” y “Acróstico” decidió ser parte del Gran Premio de España de la F1 en su edición en la ciudad condal.

Imágenes internacionales la captaron emocionada viendo emocionada la competencia al lado de su inseparable hermano Tonino Mebarak, en una experiencia que presumió en redes sociales con el mensaje: “Encantada de estar de vuelta en Barcelona”.

Una vez más, la polémica rodeó la visita de la cantante, pues su exnovio también habría sido parte del evento, provocando un tenso momento en los acompañantes de cada figura, además de despertar la especulación de su presencia y una invitación del piloto.

“¿Acaso fue a ver a Lewis Hamilton? Eso no lo sabemos aún, pero de lo que sí estamos seguros es que la colombiana acaparó miles de miradas ataviada con este colorido conjunto de minifalda blanca y un top de mangas largas estampada con gran escote”, apunta People en Español.

Shakira y Lewis Hamilton durante la reunión posterior a la carrera (Foto: Mustafa the Poet / Instagram)

SHAKIRA Y ROSALÍA, INVITADAS DE LEWIS HAMILTON AL GARAJE DE MERCEDES

De acuerdo con medios como El Desmarque, el piloto británico aprovechó su visita al país ibérico para establecer contacto con dos figuras muy destacadas: la catalana Rosalía y la española Shakira.

En ese sentido, el conductor fue el responsable de la invitación que las dos figuras recibieron para visitar el garage de Mercedes Benz, la escudería que defiende y con la que logró el segundo lugar en el Gran Premio de España.

Las cantantes no han sido las únicas estrellas presentes en el evento, al que también llegaron figuras como Pau Gasol, Mbappé o Neymar.