Hace unos días, Shakira anunció su separación de Gerard Piqué tras semanas de especulación sobre una crisis de la pareja, que tenía más de 10 años juntos y dos pequeños hijos.

Si bien la causa de la separación no se ha revelado, una de los rumores más difundidos en redes sociales es una presunta infidelidad del defensa central del FC Barcelona, versión que no ha sido confirmada ni desmentida por la cantante o el futbolista.

Luego de conocida la separación, muchos usuarios especularon que los actores Chris Evans y Henry Cavill, quienes interpretaron al Capitán América y Superman, estarían interesados en la cantante de 45 años.

El futbolista español Gerard Pique y Shakira, cuando todo era felicidad en la pareja. (Foto: Bryan R. Smith / AFP)

CHRIS EVANS Y SHAKIRA

Recientemente, Chris Evans fue consultado durante la presentación de “Lightyear”, el spin-off de la cinta “Toy Story” basada en el origen del viajero intergaláctico, donde este participa, sobre un posible interés en Shakira.

Si bien el actor se mostró sorprendido por el “shipeo”, insinuando que no estaba al tanto de los rumores que los vinculaban con la colombiana, no dudó en participar de las bromas al respecto.

“No, no estaba (enterado) no pasó mucho en las redes sociales, pero ella es espectacular”, confesó.

Mientras veía una serie de memes que los reporteros de “Despierta América” le mostraron sobre Shakira, Henry Cavill y él, el actor de 40 años no dudó en admitir que “Superman sí podría ganarle al Capitán América”.

Del mismo modo, cuando fue consultado por la posibilidad de tener una cita con la cantante pop, Evans sonrió nervioso y evitó responder.

“¿Qué si saldría con ella? ¿Estás tratando de contactarme con Shakira? Esto es mucho para la cámara”, sentenció.

¿POR QUÉ RELACIONAN A CHRIS EVANS CON SHAKIRA?

Los rumores de la separación entre Shakira y Piqué iniciaron hace unas semanas, coincidiendo con la noticia de que Chris Evans empezó a seguir a la intérprete de “Pies descalzos” en redes sociales, lo cual, aseguraron usuarios, sería una prueba de un intento de acercamiento.

Evans es uno de los solteros más cotizados de Hollywood, además de uno de los actores con mayor renombre en la industria, principalmente luego de formar parte del icónico equipo “Avengers”.

A esto, además, se le sumó que la colombiana también le dio “Follow” al perfil oficial del artista estadounidense.