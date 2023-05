Durante mediados de mayo, el nombre de Shakira estuvo en todos los medios y telediarios del planeta tras su presunto romance con Tom Cruise, la leyenda de Hollywood. Tanto la colombiana como el actor de cine fueron captados por las cámaras durante su visita en la Fórmula 1, razón por la que se empezó a correr el rumor de un posible romance entre ambos. Sin embargo, la exnovia de Gerard Piqué fue tajante y le hizo una serie de pedidos que han sido tendencia en todo el planeta.

La mudanza de Shakira a tierras norteamericanas tras terminar con Gerard Piqué ha sido sumamente placentera. No solo porque fue nombrada como la artista latina mujer del año por Billboard, sino por el gran apoyo que ha venido recibiendo por parte de sus fanáticos en las redes sociales.

A ese clamor popular a favor de la colombiana, se suma su encuentro con Tom Cruise, protagonista de cintas taquilleras como “La guerra de los mundos” y la saga de “Misión Imposible”. Resulta que durante el evento de carreras de Fórmula 1, la cantante fue vista a lado del histrión de 60 años mientras recorrían las diferentes estancias del circuito deportivo.

Tom Cruise y Shakira en el Autódromo Internacional de Miami Gardens, Florida (Foto: AFP)

Sin embargo, pese a que muchos de los seguidores de Shaki desearon que se dé una oportunidad con ella, la propia intérprete decidió ser clara en sus intenciones y le dejó en claro sus próximos proyectos de vida al famoso actor estadounidense.

SHAKIRA, ¿NO QUIERE NADA CON TOM CRUISE?

A pesar de tener ya un año de soltera tras finalizar su romance con Gerard Piqué, la nacida en Barranquilla no desea tener alguna aventura o romance en estos meses, razón por la que ha decidido dejar de lado a todos sus pretendientes, entre los que está el famoso Tom Cruise.

De acuerdo al reporte de Heat, Shakira, catorce años menor que Cruise, habría flechado de inmediato al actor y este habría tomado la iniciativa de cortejarla. Sin embargo, la respuesta de la autora de “Pies Descalzos” fue clara: quiere estar sola.

El citado medio también señaló que Cruise se comportó de una manera extraña cuando conoció a la cantante, e incluso, se animó a compararlo a la vez que se vio a Katie Holmes hace varios años.”Tom estaba obnubilado cuando conoció a Shakira, y no era tan diferente a cómo actuó cuando estuvo con Katie Holmes por primera vez”.

La colombiana se mudó junto a sus hijos a Estados Unidos (Foto: Shakira / YouTube)

De hecho, la misma revista también añade que la reacción que generó Shakira en el histrión fue sumamente agradable, pues el actor y la cantante no habían coincidido en ambiente de relajo como lo fue el torneo de la Fórmula 1. “Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir”, señala una fuente al magazine.

Fue tal la conexión que sintió Tom que el propio actor se comunicó con el entorno de la barranquillera para poder llegar a ella y ver las posibilidades de concretar una cita. No obstante, fueron los allegados de la exnovia de Piqué quienes terminaron de pincharle el globo al confesarle que Shakira no tenía intenciones algunas de salir con él.

¿TOM CRUISE SE HABRÍA ENAMORADO DE SHAKIRA? LO QUE SABEMOS

La información de Heat añade que la artista de 46 años solo fue agradable con el protagonista de “Top Gun” al momento de sacarse fotos para la prensa en la Fórmula 1. Sin embargo, Tom tuvo otras intenciones desde el primer momento, pues habría estado comentándole a todos los presentes que la “Loba” era la mujer de sus sueños.

“Shakira, en un minuto, solo estaba siendo agradable y posando para las fotos con Tom. Pero al momento él les estaba diciendo a todos que ella era la mujer de sus sueños. Era demasiado con lo que lidiar”, indica un informante al espacio web de la revista.

Shakira y Gerard Piqué se separaron luego de once años de relación y dos hijos (Foto: Shakira / Instagram)

Lastimosamente para todos que querían ver juntos a Shakira y Tom Cruise, la química jamás existió. Y es que, según cuenta el citado portal, es la propia madre de Sasha y Milan quien dejó en claro que no desea nada con nadie por el momento. “Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom”, señala una fuente a Heat.