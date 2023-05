¡Shakira ha lanzado el videoclip de “Acróstico”! Luego del estreno del lyric video animado del tema, en el que la colombiana se reflejaba como la mamá pájaro que cuidaba a sus polluelos, la artista publicó el esperado audiovisual a través de su cuenta oficial de YouTube.

El clip dura 2:58 minutos y, evidentemente, tiene algunos guiños a la nueva vida de la cantante en Miami, tras su separación de Gerard Piqué. Además, sus hijos hacen una especial aparición en el video.

¿QUÉ SIGNIFICA EL VIDEOCLIP DE “ACRÓSTICO” DE SHAKIRA?

El videoclip de “Acróstico” inicia con Shakira tocando el piano al lado de sus hijos, Sasha y Milan. Se sabe que los dos herederos de la intérprete conocen este instrumento desde muy pequeños, por lo que ha sido un bello gesto dejar que sean los responsables de la musicalización de la balada.

También observamos algunos juguetes y artículos de los niños, entre los que destacan los legos, las pelotas de baloncesto, los skates y hasta un avión. Claramente, haciendo referencia al vuelo que tomó la barranquillera junto a sus vástagos para alejarse de Barcelona e instalarse en Estados Unidos.

El avión de juguete el videoclip de "Acróstico", haciendo referencia al viaje de Shakira y sus hijos a Miami (Foto: Shakira / YouTube)

En las paredes de la habitación, se aprecian a dos animales jugando con algunos balones de fútbol. Asimismo, nos damos cuenta de que una mesa de ‘fulbito’ se ha instalado en la nueva casa. Quizá, haciendo un guiño directo a la conexión que aún mantienen los chicos con su padre, pese a la ruptura.

Paralelamente, a lo largo del video, se ve que la artista está rodeada de cajas: sí, es una madre soltera que se acaba de mudar y que tiene la esperanza de empezar de cero en una nueva ciudad.

El fútbol sigue presente en la vida de Sasha y Milan (Foto: Shakira / YouTube)

Siguiendo esta misma línea, la observamos haciendo las maletas de sus chicos y guardando los elementos especiales para ellos. Entre estos, resalta el casco de beisbol de Milan, evidenciando que sus aficiones los acompañan al lugar que ahora llaman hogar.

Uno de los puntos cumbres del audiovisual es cuando escuchamos a Sasha cantar. Con una voz prodigiosa, interpreta: “Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”. Tras esto, se ve a una Shakira emocionada, dándole un beso al pequeño.

La cantante abraza a su hijo Sasha en el videoclip de "Acróstico" (Foto: Shakira / YouTube)

Por otro lado, de manera generosa, la colombiana comparte algunas fotografías inéditas de su familia y unos libros personalizados de los niños. Finalmente, Milan también tiene la oportunidad de cantar y es el encargado de cerrar con broche de oro esta preciosa composición.

El tema es un recordatorio de que, detrás de la artista más grande la música latina, hay una madre preocupada por el bienestar de sus menores. A través de esta carta de amor, “Shak” lo deja clarísimo.

Al final del videoclip de "Acróstico", Shakira abraza a sus hijos Milan y Sasha. Los tres están sentados frente a un piano que parece haber sido decorado por los niños (Foto: Shakira / YouTube)

¿QUÉ DIJO SHAKIRA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SASHA Y MILAN EN EL VIDEOCLIP DE “ACRÓSTICO”?

Desde una publicación en Instagram, Shakira se mostró feliz por tener la oportunidad de compartir su arte al lado de Milan y Sasha. En ese sentido, explicó que ambos heredaron su talento para la música.

“Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”, inició el escrito.

De esta forma, confirmó que sus hijos estuvieron involucrados activamente en la producción de la canción: “La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, concluyó.

La cantante colombiana le dedicó la canción "Acróstico" a sus hijos Milan y Sasha (Foto: Shakira / Instagram)

¿CUÁL ES LA LETRA DE “ACRÓSTICO” DE SHAKIRA?

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy”