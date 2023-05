El pasado 11 de mayo, Shakira estrenó “Acróstico”, una emotiva canción que interpreta al lado de sus hijos Milan y Sasha, el cual incluye referencias a su rol como madre y a su ruptura con Gerard Piqué. Sin embargo, al igual que otros temas de la colombiana, este fue acusado de ser un plagio.

Como se recuerda, luego de su separación en junio del 2022, la cantante colombiana lanzó una serie de canciones cargadas de indirectas y mensajes contra su expareja y Clara Chía Martí, la actual novia de este último, reforzando la teoría de una presunta infidelidad del exfutbolista del FC Barcelona.

La tendencia se rompió con “Acróstico”, que posee un contenido diferente, pues no centra en el desamor, sino que expresa formas más puras de querer, esto al lado de un estilo de video basado en un cuento infantil, que encierra un poderoso mensaje oculto.

Milan y Sasha aparecen en el videoclip de "Acróstico" cantando y tocando piano. (Foto: Shakira - Youtube)

“ACRÓSTICO” DE SHAKIRA

El nuevo single de Shakira está dedicado a sus hijos Milán y Sasha. En la letra, la artista colombiana habla acerca de haberse sentido traicionada y herida en el amor.

Es importante resaltar que si bien nunca se ha confirmado una infidelidad de Piqué, la cantante ha hecho referencia a esto, incluyendo el dolor que siente y que es el refugio que encuentra en su rol como madre y las formas puras de querer. CONOCE MÁS AQUÍ.

LAS ACUSACIONES DE PLAGIO POR “ACRÓSTICO”

Pese a no ser parte de la saga de venganza que inició contra Piqué, “Acróstico” no se salvó de ser señalada como un plagio, al igual que otras canciones que la colombiana ha lanzado antes.

Esto se debería a las similitudes que mantiene el tema con “Te lo dije de verdad”, de la cantautora vasca Paula Mattheu, quien ha destacado este aspecto en sus perfiles en redes sociales.

La ubicación del tema que mayor similitud mantiene está ubicado muy cerca del estribillo, sobre todo en la melodía que va desde los 41 segundos hasta el 1:18 minutos (del 0:41 al 1:18).

LA RESPUESTA DE PAULA MATTHEU

Si bien fue la propia intérprete la que se refirió a las coincidencias entre ambos temas, también intentó desligarse de alguna acusación, asegurando que podría tratarse de una casualidad.

“A ver, voy a subir una story porque esto ya hasta me está dando rabia. El otro día coloqué un video diciendo que me había escrito todo mundo diciendo que la canción de Shakira se parecía a ‘de verdad’”, inició Mattheu.

En ese sentido, la intérprete vasca negó haber acusado a “Shak” de plagio, como muchos portales venían indicando, además de destacar que estos señalamientos no eran suyos, sino de otros usuarios en redes sociales.

“Pero a ver, yo en ningún momento he dicho que se plagió, que son cosas que pasan en la música, que está todo inventado, que no he inventado la rueda y que son unos acordes, una melodía parecida. Pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado”, explicó.

Finalmente, la artista destacó, al igual que en sus redes sociales, que no buscaba acusaciones contra la colombiana. “No lo estoy anunciando ni nada de eso, por favor. Que la gente deje de montarse películas, un besito”, sentenció.