Shakira lanzó el lunes 15 de mayo el vídeo de su nueva canción “Acróstico”. El clip sorprendió a todos porque aparecen Milan y Sasha junto a la cantante colombiana tocando el piano y cantando. El nuevo tema ha causado mucha ternura y, a la vez, ha generado todo tipo de comentarios sobre la nueva exposición pública de los niños.

“Acróstico”, canción que le dedica Shakira a sus hijos, ya supera los 10 millones de reproducciones en YouTube y lidera las listas de música en las plataformas digitales. Esta balada habla del amor incondicional que siente la intérprete colombiana por sus hijos, Milan y Sasha, y la difícil situación que pasó tras la separación de su expareja, Gerard Piqué.

Se trata de la primera aparición de los hijos de Shakira y Gerard Piqué en uno de los proyectos discográficos de su madre. Si bien muchos usuarios en las redes sociales han señalado que los menores tienen mucho talento, otros han cuestionado que sean expuestos en el video. Especialmente porque, al parecer, el exjudagor del Barcelona no sabía que sus hijos iban a estar en el clip. ¿Qué se sabe sobre esto? Aquí te lo contamos.

En “Acróstico”, Shakira habla sobre cómo el amor de sus hijos la ha hecho seguir adelante en medio del dolor de su separación de Gerard Piqué (Foto: Shakira / Instagram)

¿CÓMO REACCIONÓ GERARD PIQUÉ AL VER A SUS HIJOS EN EL VIDEO DE “ACRÓSTICO”?

Gerard Piqué no se ha pronunciado sobre la nueva canción de Shakira, “Acróstico”. El exjugador del Barcelona tampoco ha opinado sobre el videoclip de la canción, donde aparecen la cantante colombiana junto a sus hijos, Sasha y Milan.

Lo cierto es que la periodista Lorena Vázquez compartió en el programa español, “Y ahora Sonsoles”, de Antena 3, que Gerard Piqué no sabía que sus hijos aparecerían en el video de “Acróstico”.

🟠 @lorena_vazquez: "Gerard Piqué se ha enterado cuando el videoclip ha visto la luz", según señala su círculo más cercano. #YAS16May



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/MSmkX8uKKl — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) May 16, 2023

“Lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz”, afirmó la periodista.

“Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho... Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada”, agregó.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ACTUAL DE SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ?

Tras el lanzamiento de la canción “Acróstico”, muchos se han preguntado cómo es la relación actual entre Shakira y Gerard Piqué. Es por ello que Europa Press le consultó a la abogada de la cantante de la cantante colombiana, Pilar Mañé, la situación entre la expareja.

La jurista ha señalado que no puede afirmar nada sobre la reacción de Gerard Piqué al ver a sus hijos en el video clip de Shakira. “Me está preguntando opiniones personales. Pues no lo sé. Yo solamente puedo opinar jurídicamente, personalmente no”.

Sin embargo, Pilar Mañé señaló que “Shakira siempre lo hace bien hecho” y que Milan y Sasha “están preservados”.

Sobre la situación actual entre Shakira y Gerard Piqué, la abogada afirmó lo siguiente: “La situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal”.

Según sus declaraciones, Piqué y Shakira dejaron atrás las tensiones por el bien de sus hijos: “Todo está arreglado, todo está bien. Él va a visitar a los niños... Todo funciona. Ya pueden descansar ahora”, agregó.