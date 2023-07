Desde que anunciaron su separación, el 4 de junio del 2022, se ha dicho de todo sobre la mediática ruptura de Shakira y Gerard Piqué. Lo cierto es que los artistas no tenían una relación perfecta como se creía. De hecho, la cantante colombiana afirmó que el exjugador del Barcelona la traicionó, lo que confirmaría que le fue infiel con Clara Chía Martí.

Ahora Shakira y Gerard Piqué siguen con sus vidas por separado: mientras la cantante colombiana vive con sus hijos Milan y Sasha en Miami y habría iniciado una relación con Lewis Hamilton; el deportista español vive intensamente su romance con Clara Chía Martí, una joven de 24 años que fue señalada como la tercera en discordia.

Lo cierto es que sus vidas siguen dando de qué hablar, ya sea por separado o por los nuevos detalles que salen sobre la relación que tuvieron. Por ejemplo, ha salido a la luz un presunto acuerdo entre Shakira y Gerard Piqué que señalan que tuvieron “una relación abierta”. ¿Qué se sabe sobre esto? Aquí todos los detalles.

SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ, ¿TUVIERON UNA RELACIÓN ABIERTA?

El portal El Nacional de Cataluña reportó, el 2 de julio, que Shakira y Piqué “tenían una relación abierta”, según José Antonio Avilés, excolaborador de Telecinco.

El periodista explicó que un familiar del exjugador del Barcelona le contó que hacía “tres años la palabra crisis toma más peso” en la relación con la cantante colombiana.

“Sucede algo que marca un antes y un después. Por parte de (la artista y Gerard) se toma la decisión de tener una relación abierta”, dijo José Antonio Avilés en junio de 2022 en el show “Viva la vida”.

“Existe un acuerdo donde ‘tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiera, pero de cara a los medios seguimos siendo pareja’”, explicó el periodista.

José Antonio Avilés también hizo énfasis en que el deportista español no habría sido infiel, como se ha asegurado en los medios. “Alguien muy muy cercano a Gerard me ha asegurado que no ha habido ninguna infidelidad de su parte”.

Esta información fue respaldada por Pilar Vidal, jefa de la sección Gente en ABC: “Piqué no quiere que se especule con que el motivo de la ruptura ha sido las infidelidades. Le ha sorprendido el comunicado (acerca de la separación que lanzó Shakira) porque quien toma la iniciativa es ella”, comentó.

Finalmente, 4 de junio del 2021, Shakira confirmó que ya no estaba con Gerard Piqué, el papá de sus hijos, Milan y Sasha.