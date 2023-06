Shakira nuevamente es portada de los medios de España al revelarse que colocó una supuesta cláusula para que Gerard Piqué no pueda casarse con Clara Chía Martí, su joven pareja tras la ruptura de su romance de más de una década.

Y es que en diferentes medios internacionales señalan que Piqué y Chía están a punto de comprometerse y verían la manera de sortear el punto en el que Shakira impide un nuevo capítulo amoroso en su vida.

El futbolista español Gerard Pique y Shakira, cuando todo era felicidad en la pareja. (Foto: Bryan R. Smith / AFP)

LA CLÁUSULA DE SHAKIRA QUE HIZO ENOJAR A GERARD PIQUÉ Y CLARA CHÍA

Gerard Piqué y Clara Chía habrían montado tamaña rabieta luego de que Shakira no permitiera que sus hijos Milan y Sasha asistieran a la boda de su tío Marc Piqué.

Rápidamente se dispararon las versiones que Shakira le puso un acuerdo a Piqué en el que señala la relación que tendría con sus hijos, así como la división de tiempos para cada padre.

De igual manera, el acuerdo señala que la colombiana impide al español hacer efectivo el pacto prenupcial que tiene con su novia Clara Chía, quien no puede compartir espacio con los pequeños cuando estén a cargo de su papá.

“De hecho, Clara Chía, en esta ocasión, cuando ha llegado Piqué con sus hijos, se ha mudado a casa de sus padres. En lugar de compartir la vivienda, ha estado en casa de sus padres. Piqué estaba diciendo: ‘No me deja a los niños. Si me los deja no puedo llevar a mi actual pareja’. Era un poco como ‘me lo está poniendo tan difícil que al final, se los llevo’”, señaló Pepe del Real, conductor de “El programa de Ana Rosa”.

¿POR QUÉ SHAKIRA PUSO UNA CLÁUSULA PARA QUE SUS HIJOS NO COMPARTAN CON LAS PAREJAS DE PIQUÉ?

La finalidad de este punto es que los menores no se vean expuestos a posibles relaciones temporales de Piqué, quien presuntamente le fue infiel a la cantante de 46 años.

El principal objetivo de la colombiana es que Milan y Sasha tengan una estabilidad tras la ruptura de sus padres.

Esto se une a las recientes declaraciones del paparazzi Jordi Martín, quien indicó que Piqué no piensa en pedirle a Clara Chía que se case. En tanto, afirmó que los hijos de Shakira no se fueron a la boda del hermano de Piqué justo por decisión de la artista.