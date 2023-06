La amistad entre Shakira y Alejandro Sanz ha trascendido a través de su música, dejando una marca imborrable en la industria hasta el día de hoy. Canciones como “Te lo agradezco, pero no” y “La tortura” son ejemplos claros de la increíble química musical que ambos artistas poseen al interpretar juntos. Fue tan notoria la comodidad entre ambos que los rumores de un posible noviazgo entre la colombiana y el madrileño llegaron a ser tendencia en sus días. ¿Será cierto que existió algo más allá de una amistad?

Si bien la prensa de espectáculos suele relacionar a más de una celebridad pública con otra, el presunto romance a escondidas que sostuvieron Alejandro Sanz y Shakira fue uno de los temas más mediáticos del espectáculo en los últimos años. Sobre todo, luego de la separación de la nacida en Medellín con el exfutbolista Gerard Piqué.

Shakira se mudó a Esatdos Unidos tras romper con Gerard Piqué (Foto: AFP)

Eso sí, las especulaciones y teorías terminaron por descontrolarse tras el rompimiento del autor de “No me compares” con Rachel Valdés. Tal hecho generó un sinfín de rumores por parte de fanáticos, quienes no dudaron en volver a relacionar sentimentalmente a Shaki y Sanz a inicios de junio.

LO QUE SABEMOS DEL ROMANCE ENTRE SHAKIRA Y ALEJANDRO SANZ

Luego de la separación del ibérico de 54 años y su novia, las redes sociales se volvieron una auténtica pesadilla para el entorno de Sanz y Shakira. Desde rumores y especulaciones hasta teorías eran las principales noticias que giraban alrededor de ambos músicos.

Según Socialité, uno de los magacines más famoso de España, los cantautores estarían viviendo un posible idilio amoros, cuyas pistas serían revelas en una inédita canción de la barranquillera.

Sin embargo, fue Miguel Ángel Arenas, íntimo allegado y colaborador de Sanz, quien salió al frente para hablar al respecto de este presunto romance. “Los conozco a los dos perfectamente. Los rumores en este país son un chiste. Shakira es amiga de personal (de Alejandro Sanz) de toda la vida” , señaló el productor musical en declaraciones al medio Europa Press.

Shakira y Alejandro Sanz en un concierto realizado en Argentina en el año 2008 (Foto: AFP)

Además, agregó que la intérprete de “TQG” no es del tipo que le gusta a Alejandro Sanz, zanjando de momento todo indicio de amorío entre la colombiana y el madridista. “Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro, no es su tipo; es su amiga y una gran profesional” .

También se dio tiempo de señalar el cargamontón que la prensa ha tenido con Shakira en los últimos meses, además de señalar las últimas especulaciones en torno a Shakira. “Ahora todos queréis a Shakira porque ha terminado hasta el co... del catalán (Gerard Piqué). Ha dicho: ‘A mí los cuernos no me los pone nadie y ahora te vas a enterar de quién es Shakira’. Eso os ha dado mucho a la prensa” , sostuvo.

LA SITUACIÓN SENTIMENTAL DE LOS CANTANTES

Siguiendo esa línea, el reconocido productor musical agregó que la autora de “Pies Descalzos” se encuentra lidiando un proceso de cambio e introspección, por lo que no está interesada en busca pareja a pocas semanas de haberse mudado a Estados Unidos.

Para él, Shakira está más enfocada en sus asuntos personales y sus hijos que en tratar de hallar el amor, pues la convivencia de 10 años en Barcelona parece haberla desgastado. “No creo que ella tenga ganas de (tener un romance con un) hombre ahora mismo, bastante tiene con solucionar (la situación de) sus hijos, su casa, su trabajo”, adicionó.

Alejandro Sanz no se encuentra en un estado de ánimo estable (Foto: AFP)

Además, vale recordar que Sanz también se halla en un momento complicado de su vida tras cambiar de disquera y terminar su relación, y ni que hablar de la deuda que poseía en Estados Unidos. Eso sí, Arenas indicó que el cantautor ha sabido salirse de ese embrollo mediático de a pocos y sin la necesidad de salir con alguien: “No tengo ni put… idea, pero supongo que ahora mismo está muy rajadito (tranquilo) y déjale que está muy bien”, finalizó.

Shakira, por su parte, ha estado envuelta en más de un escándalo al ser relacionada sentimentalmente con el famoso piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, con quien se le vio muy cómoda en una lujosa cena en un restaurante.