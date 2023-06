Shakira continúa viviendo un infierno por los líos judiciales que vive un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros. Este proceso ha causado, en palabras de la propia colombiana “un daño” irreparable a su reputación.

La artista trata de convencer a los jueces que no residió en España de forma estable hasta 2015, por lo no podría calificarse que tenía una residencia fiscal. Es por ello que desde 2019 tiene una batalla en los tribunales de Esplugues de Llobregat, en donde ha dado sorpresivas revelaciones sobre lo vivido en estos cuatro años, especialmente sobre la fama.

Shakira atraviesa un duro momento con la justicia (Foto: Shakira / Instagram)

LAS SENTIDAS DECLARACIONES DE SHAKIRA EN LOS TRIBUNALES EN ESPAÑA

Shakira se expresó en los tribunales respecto a lo que le tocó vivir en estos cuatro años, en los que asegura haber pasado más tiempo en un avión que en un lugar del mundo.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, señaló, según reveló El País.

Shakira habló acerca de los países con los que había tenido vínculos, entre los que destacó a Estados Unidos, “mi trampolín al resto del mundo y es mi centro de negocios”; su Colombia natal; y Bahamas, pues “necesitaba un lugar donde volver a encontrar a la persona y separar al personaje público. Me daba una privacidad que no encontraba en otro país y tenía la ventaja de estar a 20 minutos de Estados Unidos”.

¿QUÉ DIJO SHAKIRA SOBRE LA LLEGADA DE GERARD PIQUÉ A SU VIDA?

Shakira reveló que dejó de vivir en Bahamas debido a la llegada de Gerard Piqué a su vida.

“Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, manifestó.

“Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”, apuntó.

La colombiana elogió a Piqué, pero admitió que con él las cosas no parecían tener un buen futuro: “En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy... Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”.

SHAKIRA DESTAPA MALA RELACIÓN ENTRE GERARD PIQUÉ Y PEP GUARDIOLA

Shakira indicó que otro de los motivos por el que no se estableció en España fue que Gerard Piqué no tenía una buena relación con el FC Barcelona y su técnico Josep Guardiola: “Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”.

Acerca de la adquisición de viviendas, indicó que era lo más “cómodo y privado”: “Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona... Me gustan porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy a hospedarme prefiero estar en una casa. Incluso durante las giras alquilo casas”.

Afirmó que su único vínculo con España era Piqué. “Aquí no tenía más que un novio. No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Junior”, señaló.