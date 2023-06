Desde su polémica separación de Gerard Piqué en junio del 2022, Shakira ha sido el centro de las especulaciones sobre presuntos romances con reconocidas figuras de los deportes, cine y entretenimiento, rumores a los que ha evitado referirse.

Y es que tras un año desde su ruptura con el exfutbolista del FC Barcelona, el nombre de la cantante colombiana ha sido vinculado a figuras como Henry Cavill, Chris Evans, Jimmy Butler, Tom Cruise, y hasta el instructor de surf que les dio lecciones en Cantabria

Cabe destacar que si bien la celeb de Estados Unidos, país al que se mudó con sus hijos, ha optado por mantenerse soltera, Gerard Piqué decidió iniciar un romance con Clara Chía Martí, la joven trabajadora de Kosmos que fue acusada de ser la causante de la presunta infidelidad que llevó a la ruptura.

La cantante colombiana se mudó a Barcelona tras su separación con Gerard Piqué (Foto: Shakira / Instagram)

SHAKIRA Y LA MOTIVACIÓN QUE ES MÁS FUERTE QUE UN ROMANCE

Si bien la cantante no suele referirse a su vida personal en entrevistas, dejando esta al contenido de sus controversiales canciones, Shakira decidió romper su silencio y referirse, entre otros temas, a su futuro sentimental en una entrevista con Milenio.

Durante la conversación, la barranquillera admitió que le gusta lo que hace en su rol como artista y destacó su posición actual como una de las más escuchadas.

“Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante, me siento completamente amada por la música, por lo que hago. Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos, menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio”, explicó.

Por otro lado, la cantante destacó que pese a su separación, su rol como madre es uno de los aspectos en los que más feliz se ha sentido.

“Mi motor ahora mismo son mis hijos, mi familia, tengo muchas ganas también de crear más música, de juntarme con amigos y hacer colaboraciones nuevas”, añadió la colombiana.

La cantante colombiana le dedicó su tema "Acróstico" a Milan y Sasha (Foto: Shakira Fans / Facebook)

Como se recuerda, hace unas semanas, “Shak” estrenó “Acróstico”, un tema en el que colaboraba con Milan y Sasha, además de expresarles su amor y asegurar que fueron su apoyo tras la dura separación de quien fue su pareja por más de una década.

“Creo que lo que más me he disfrutado en este momento de mi vida son mis hijos, los momentos que me dan; hay que pensar en el futuro, pero con ellos es siempre pensar en el presente, no hay forma de desconcentrarse pues llaman cada uno de mis sentidos a comprometerme cada momento”, agregó.

Además de su música y la compañía de sus pequeños, la cantante destacó el apoyo de sus seguidores, los cuales le permitieron batir récords de reproducción en sus canciones y dedicaron mensajes de apoyos en los momentos más complicados.

“Me siento afortunada de contar con el apoyo del cariño de los fans, y también de las miles y miles de mujeres; me siento arropada, con ellas me siento hermanada, comparto muchas cosas. Las mujeres estamos en un momento increíble y vital, en un momento histórico en el que jugamos un papel fundamental”, admitió.