Shakira realizó un viaje relámpago a Colombia, lo que ha despertado las alertas respecto al estado de salud de su padre, William Mebarak. La actriz de Barranquilla habría regresado a su ciudad natal junto a sus hijos, Sasha y Milán Piqué, y aquí te contamos lo que sabemos de su visita.

Después de su separación de Gerard Piqué, la cantante de “Te felicito” se mudó a Miami, lista para empezar una nueva vida con sus pequeños.

Sin embargo, el pasado 26 de mayo, viajó a Colombia por el fin de semana. Según Caracol Radio, la intérprete se trasladó en un avión privado y se quedó hasta el domingo 28 del mismo mes, tiempo en el que se habría hospedado en Caño Dulce, una zona turística cerca de Cartagena.

Al parecer, otros miembros de su familia también acudieron al encuentro, por lo que se rumorea que la visita debe estar ligada al padre de la cantante, quien tiene 91 años y se encuentra delicado de salud.

¿POR QUÉ SHAKIRA VIAJÓ DE EMERGENCIA A COLOMBIA?

Shakira habría viajado a Colombia junto a sus hijos para visitar a su madre, Nidia del Carmen Ripoll, pero principalmente por su padre, William Mebarak, quien pronto se sometería a una cirugía.

El padre de Shakira, William Mebarak se presentó en el Latin Recording Academy's Person of the Year del 2011 en honor a su hija (Foto: Jewel Samad / AFP)

El programa Chisme No Like se puso en contacto con una persona cercana a la cantautora. De acuerdo a Nicolás Tovar, el patriarca de la familia se someterá a un procedimiento quirúrgico. Aunque no dio detalles de su condición o un diagnóstico, reveló que deben colocarle una válvula en la cabeza para drenar líquidos acumulados.

Debido al delicado procedimiento, puede que la familia haya asistido para brindarle apoyo. Asimismo, Sasha y Milán podían ver a su abuelo.

¿QUÉ HA DICHO SHAKIRA SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE SU PADRE?

Shakira no ha dado declaraciones sobre el estado de salud de su progenitor, pero definitivamente se puso nostálgica, pues el 31 de mayo compartió una compilación de fotos y videos con sus padres.

De fondo se escuchaba su nueva canción “Acróstico”, como para hacernos llorar a todos.

Sin embargo, la cantante ya se encuentra de regreso en Miami. El 1 de junio, fue fotografiada saliendo de una sesión de wakeboard en la ciudad donde ahora reside.