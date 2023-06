Llovió sobre mojado para Shakira. Así fue el momento en que se enteró de la aventura romántica que tenían Gerard Piqué y Clara Chía Martí. La cantante colombiana atravesaba una de las situaciones más difíciles de su vida, la cual empeoró al conocer que era “traicionada” por el padre de sus dos hijos con una joven veinteañera. La artista ha revelado detalles inéditos de la compleja situación que vivió cuando su vida cambiaba de la noche a la mañana. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, declaró a People en Español.

Antes del comunicado oficial de la ruptura, en junio de 2022, de las canciones, las indirectas y la mudanza de Barcelona a Miami, Estados Unidos, la estrella de la música confiaba en darles una familia a sus hijos. Sin embargo, ese sueño se desmoronó después de una relación de 12 años en España.

La intérprete de “BZRP Music Sessions #53″ y “Acróstico” espera que el amor de sus padres (“han sido un reflejo que no pude cumplir”) sea un ejemplo para sus hijos, a pesar de la infortunada apuesta romántica que tuvo ella con el exfutbolista.

“Pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”, agregó Shakira al citado medio. La celebridad volvió a abrir su corazón y aquí te contamos los detalles más impactantes de sus declaraciones, como el momento en que se enteró del amorío de Piqué con Clara Chía.

¿CÓMO FUE QUE SHAKIRA SE ENTERÓ DE LA AVENTURA DE GERARD PIQUÉ Y CLARA CHÍA MARTÍ?

Shakira contó que se enteró de la aventura de Gerard Piqué y Clara Chía Martí a través de la prensa y en un momento muy delicado en su vida, porque su padre, William Mebarak, se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de un accidente en la primera comunión de Milan. La artista le dijo a People en Español que “todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, reveló la cantante colombiana.

A pesar de esto, no reculó en su idea de resiliencia y siguió adelante por sus hijos, sus padres y por ella misma. Encontró el amor que creía perdido en sus seres queridos y retomó lo que hace tan bien, la música, ese terreno de liberación y catarsis. Lloró lo que tenía que llorar y pasó a otro tema: como ejemplo están “Te Felicito”, “Monotonía”, la de Bizarrap y la de sus hijos y ahora se viene “Copa Vacía” con Turizo.

“He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones”, explicó al citado medio.

Agregó que “hay días en que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea”. Y eso también quiere de sus hijos, que sean capaces de superar “todos los embates de la vida” y “que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles”.

¿QUÉ LE PASÓ A WILLIAM MEBARAK, EL PADRE DE SHAKIRA?

Cuando el amor pudo haber sido sosiego en un momento difícil, a Shakira le cayó una torva en su vida que, al final, ha podido superar gracias al ejemplo de su padre, William Mebarak, quien ha sido su gran ejemplo de lucha en los últimos meses. El hombre más importante en la vida de la cantante colombiana ha sobrevivido a muchos inconvenientes de salud, desde el coronavirus hasta operaciones.

“Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”, dijo Shakira a People en Español.

