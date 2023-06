Tom Cruise ha mostrado abiertamente su interés por Shakira. Desde que coincidieron el pasado 7 de mayo en el Grand Prix de Fórmula 1, surgieron los rumores de un posible romance. Sin embargo, la cantante colombiana rechazó al actor de Hollywood y ahora estaría en una relación con Lewis Hamilton.

Sin embargo, Tom Cruise ha demostrado que no se da por vencido. El famoso actor nuevamente ha hablado sobre Shakira y le ha dedicado halagadoras palabras. Pese a que la intérprete de “Acróstico” solo lo ve como amigo, el artista de 60 años aparentemente seguirá insistiendo en conquistarla.

Y es que no hay duda de que Tom Cruise ha quedado cautivado con Shakira. Ahora, el ganador de tres premios Globo de Oro ha vuelto a referirse a Shakira demostrando que sigue muy interesado en ella. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

¿QUÉ DIJO TOM CRUISE SOBRE SHAKIRA?

En entrevista con el programa “Despierta América”, Tom Cruise habló sobre Shakira y la llenó de halagos. No solo por su trabajo como cantante, sino también por su calidad de persona.

“Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, comentó Tom Cruise.

La reportera le hizo un comentario al actor de Hollywood en referencia al famoso tema “Las caderas no mienten”, a lo que Tom Cruise respondió con una gran sonrisa y en tono divertido “No, no mienten. No lo hacen”.

A pesar de que fuentes cercanas han señalado que Shakira no está interesada en Tom Cruise, él no parece rendirse. Tampoco parece importarle que la cantante colombiana habría iniciado un romance con Lewis Hamilton.

El encuentro entre Shakira y Tom Cruise en Miami se convirtió en noticia y desató especulaciones de un posible romance entre ellos (Foto: Shutterstock)

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO DE SHAKIRA Y TOM CRUISE EN MIAMI?

El actor de Hollywood coincidió con la cantante colombiana el pasado 7 de mayo en el Grand Prix de Fórmula 1, donde fueron fotografiados mientras conversaban y pasaban un buen momento juntos.

En las imágenes que han causado revuelo en las redes sociales vemos a Shakira y Tom Cruise charlando mientras los hijos de Gerard Piqué se acercan a su madre a hacerle mimos y cariños. En otro momento, a las estrellas se les ve sonrientes mientras disfrutaban de la carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen.

Tras este encuentro, según una fuente del portal Page Six, Tom Cruise sí está “extremadamente interesado” en buscar nuevamente a Shakira y le habría mandado flores. Sin embargo, la cantante colombiana no estaría interesada en el actor de Hollywood. De hecho, la cantante colombiana le “estaría implorando” al actor de Hollywood para que no la pretenda.